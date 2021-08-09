Fedakar uzman çavuş SABAH’a konuştu! Yıllık iznini yarıda kesti, yangın için gönüllü oldu

Jandarma uzman çavuş Ahmet Çelebi Boz, 2000 yılında Özel Kuvvetler Arama Kurtarma ekibinde aldığı itfaiye eğitimiyle bölgedeki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarında tecrübesiyle yangın çalışmalarında öncü olarak katılıyor.

Çağrı Oğuz - Uzman çavuş Ahmet Çelebi Boz

SABAH'a konuşan Uzman Çavuş Ahmet Çelebi Boz "Foça Komando Tugay Komutanlığı'nı verdiği emirle beraber Muğla Milas'taki yangına adapte olduk buraya geldik yangınla savaş haline girdik. Bizi ilk başta komando okulu olarak Kıyıkışla köyüne yangını söndürmeye gittik. Oradaki yangın iki yerde müdahale ettik. Oradaki yangını söndürdükten sonra Muğla İl Jandarma'nın emriyle beraber Ören'e gittik. Termik santralde görevimizi yerine getirdik. Ardından Akçakaya Köyü'nde yangın çıktığını duyduk, orada ki fazlalığı göz önünde bulundurarak Akçaka'ya yönlendirildik. Burada söndürme ve soğutma çalışmalarını yürüttük. 24 saat boyunca Akçakaya'da görev yaptık. Orası bittikten sonra Bayırköy'e gelip burada ki yangın söndürme işlemini yapıyoruz" dedi.

Çağrı Oğuz - Uzman çavuş Ahmet Çelebi Boz

BU VATAN HEPİMİZİN

Uzman çavuş Ahmet Çelebi Boz "Bu vatan hepimizin derken bu milletimiz var olduğu için biz varız diyoruz. Bu vatan var olduğu için biz varız diyoruz. Bu bayrak var olduğu için biz varız diyoruz. Biz bunu koruyabilmemiz için ister yangında ister savaşta her türlü görevimizi Jandarma olarak görevimizi yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

YILLIK İZİNDEN KOŞARAK GELMİŞ

Yangın çıktığında yıllık izinde olduğunu söyleyen Jandarma Uzman Çavuş bir yazı ile yangın çalışmalarına itfaiyecilik deneyimi ile katılmak istediğini ve Foça Komando Eğitim Ve Tümen Komutanı Vedat Çolakpaşa'nın emriyle bölgedeki yangınlara katıldığını kaydetti. "Yangınlar yeter ki sönsün, bir bu kadar daha söndürme çalışmalarına katılırım yeterki sönsün cennet vatanımız eski haline dönsün" dedi.

Çağrı Oğuz - Uzman çavuş Ahmet Çelebi Boz

HALKIMIZ VE DEVLETİMİZ ÇOK DUYARLI

Ülkedeki bütün yangın bölgelerinde halkımız yardımlarla yangından etkilenen ve söndürme çalışmalarına katılan halk, asker, itfaiye ve gönüllü bütün insanlara yemek, su, giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için ülkenin her yerinden yardımlar gönderirken Uzman Çavuş Ahmet Çelebi Boz, "Halkımız çok duyarlı. Özel olarak 'bize bir yemek getirin, kumanya getirin, su getirin' diye kimseden bir istekte bulunmadık. Her şey hazırda bizi bekliyor, o konuda halkımız ve devletimiz çok duyarlı, devletin imkânları çok iyi. Allah razı olsun burada ki halkımızdan, buradaki duyarlı insanlardan, duyarlı vatandaşlardan. Canımız pahasına hem biz hem halk mücadele ediyoruz. Kimsenin kimseden ayrısı gayrısı yok. Kol kola iç içe yangınla savaş hali içerisindeyiz" diye konuştu.

Muğla Milas'ta söndürme ve soğutma görevi yapan jandarma ekiplerine SABAH muhabirleri de katılırken köydeki yangın söndürme ve soğutma işlemi tamamlandı.

Fotoğraf: Murat ŞENGÜL