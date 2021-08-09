Kapalı çarşıda yangın paniği

İstanbul'da tarihi Kapalıçarşı'nın girişinde yer alan döviz bürosunun klima motorunda yaşanan arıza sebebiyle yangın çıktı. İş yerinin klimasından yükselen alevler kısa sürede bütün çatıyı etkisi altına aldı. Çevrede kısa süreli korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle kontrol altına alındı.

Yangın tarihi Kapalıçarşı'nın girişinde yer alan bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre büronun çatısındaki klima motorundan yükselen alevler kısa sürede iş yerinin çatısına yayıldı. İş yerinden yükselen dumanlar çevredekilere büyük korku ve panik yaşattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevleri söndürmek için çalışma başlatan ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Can kaybı ve yaralının bulunmadığı yangında, alevlerin yükseldiği çatıda maddi hasar oluştu.