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Giriş Tarihi: 9.8.2021 17:38

Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu; 12 gözaltı

BEKİR COŞKUN
Mersin’de FETÖ/PDY operasyonu; 12 gözaltı

Mersin'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 17 askeri personelden, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 17 askeri personelden, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmada, ankesörlü hatlardan arandığı değerlendirilen 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 5 astsubay, 2 uzman çavuş, 1 emekli astsubay, 1 emekli uzman çavuş, 1 açıkta uzman çavuş, 1 ihraç binbaşı ve 3 ilişiği kesilen askeri öğrenci olmak üzere 17 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu; 12 gözaltı
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