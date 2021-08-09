Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı geldi! 32 ilde etkili olacak... Kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftaya ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre; Düzce, Zonguldak ve Sivas'ın da aralarında olduğu 32 ilde yarın şiddetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. MeteUyarı sisteminde ise; Ordu ve Samsun için "turuncu" kodlu uyarı verilirken; Giresun, Tokat Amasya ve Çorum için "sarı" kodlu uyarı verildi.
Peki önümüzdeki hafta yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? 9 Ağustos Pazartesi günü hangi illerde sağanak yağış etkili olacak? İşte önümüzdeki haftanın hava durumu tahmin raporu...
SON DAKİKA: HANGİ BÖLGELERDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri ile bu akşam ilk saatlerde Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinde kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.
Meteoroloji tarafından Pazartesi günü için sağanak uyarısı yapılan iller şu şekilde:
Iğdır, Ağrı, Kars, Ardahan, Erzurum, Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Samsun, Sinop, Amasya, Çorum, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Niğde, Karaman, Osmaniye, Hatay, Bartın, Zonguldak, Düzce.
İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Adana'nın kuzey çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile bu akşam saatlerinde Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinde kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu