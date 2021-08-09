PKK’nın sözde Tendürek bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi!

5 Ağustos tarihinde Van'ın İran sınırında yurda yasadışı yollarla giriş yapıldığı tespit edilmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Sınırdan geçmeye çalışan kaçak göçmenler arasına 3 PKK'lı teröristin sızdığı istihbaratı gelmesi üzerine Özel Harekat polisleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda biri kadın 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

SÖZDE BÖLGE SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin örgüt içerisinde "doktor" olarak görevlendirilen "Nuda Sason" kod adlı Süheyla Çelik olduğu ve sözde "Tendürek sorumlusu" olarak bölgeye gönderildiği saptandı.

Çelik ve beraberindeki "Mihraz-Karayazı-Ari-Aşikar Mirza ve Hakkı" kod adlarını kullanın terörist Haldun Altay'ın, 13 Mayıs'ta Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi sınır hattında görevli Özel Harekat polisi Veli Kabalay'ın şehit edildiği saldırıya katıldıkları belirlendi.Diğer terörist "Xunreş Erdal" kod adlı Nurullah Azma'nın ise daha önce sınır bölgelerindeki karakollara yönelik saldırıların faillerinden olduğu tespit edildi.

ÜZERLERİNDE CEPHANE ÇIKTI

Teröristlerin üzerinde yapılan aramada RPG-75 roketatar (dolu), M16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca, 6 savunma tipi el bombası, 274 kalaşnikof fişeği, 150 M16 fişeği, 65 tabanca fişeği, 2 termal şemsiye, 10 kalaşnikof şarjörü, 5 M16 şarjörü, 4 tabanca şarjörü, 2 tablet, 3 elektronik kitap, 3 USB bellek, 15 hafıza kartı, ses kayıt cihazı, termal cihaz, 2 el dürbünü, araç telsizi, 3 powerbank, avometre cihazı, 3 not defteri, 4 fotoğraf, 2 kol saati, not kağıtları, 6 plastik şişe, 4 radyo, 3 şarjör kılıfı, 2 kamuflaj desenli pantolon, 3 kamuflaj desenli yelek, 3 uyku tulumu, 3 mat, 3 hasarlı sırt çantası, 10 bin 100 Amerikan doları ele geçirildi.