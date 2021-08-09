Son Dakika 9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 9 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Son dakika 9 Ağustos koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 9 Ağustos koronavirüs tablosu detaylarına erişmek isteyenler ise "9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.
Sağlık Bakanlığı son dakika 9 Ağustos koronavirüs tablosu verileri henüz duyurulmadı. Bakanlık tarafından bugünkü vaka sayısı verileri açıklandığında burada yer alacak…
VAKA SAYISI: 22 bin 699
VEFAT SAYISI: 108
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 835
VAKA SAYISI: 25 bin 100
VEFAT SAYISI: 112
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 758
VAKA SAYISI: 23 bin 957
VEFAT SAYISI: 101
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 941
VAKA SAYISI: 24 bin 297
VEFAT SAYISI: 108
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 636
VAKA SAYISI: 26 bin 822
VEFAT SAYISI: 122
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 096
VAKA SAYISI: 24 bin 832
VEFAT SAYISI: 126
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 243
VAKA SAYISI: 22 bin 898
VEFAT SAYISI: 91
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 947
VAKA SAYISI: 20 bin 890
VEFAT SAYISI: 96
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 539