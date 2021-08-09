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Giriş Tarihi: 9.8.2021 12:27 Son Güncelleme: 9.8.2021 12:46

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan Antalya'da önemli açıklamalar: Yangının bilançosunu açıkladı

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’ndan Antalya’da önemli açıklamalar: Yangının bilançosunu açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki orman yangınlarıyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Çavuşoğlu, 45 iş yerinin zarar gördüğünü belirterek, bugün ödemelerin yapılacağını bildirdi. Bakan Çavuşoğlu yangının bilançosunu açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki orman yangınlarıyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Çavuşoğlu, 45 iş yerinin zarar gördüğünü belirterek, bugün ödemelerin yapılacağını bildirdi. Bakan Çavuşoğlu, "Şu ana kadar 1 milyon 362 bin TL ödendi" dedi. Çavuşoğlu, "Toplam hasar miktarı 2 milyon 55 bin TL" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Antalya'da önemli açıklamalar: Yangının bilançosunu açıkladı

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

YENİ KONUTLAR YAPILACAK

Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, bina sayısı 3 bin 231, bağımsız bölüm ise 6 bin 359 olarak tespit edilmiştir. Ağır hasarlı binalar yıkılacak, yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı binaların tamiri için destek verilecek

ZARAR TESPİTİ YAPILDI

AFAD, 400 yaşam konteynerini bölgemize getirdi. 207'si kuruldu, bugün 31'i daha değişik mahallelere kurulacak. 1238 hanede eşya zararı var. Toplam 34 milyon 596 bin liralık zarar tespiti yapıldı.

BUGÜN ÖDEME YAPILACAK

Antalya'da 45 iş yeri bu yangında zarar gördü. Önemli bir kısmına Valilik tarafından bugün ödeme yapılacak. 93 araç hasar gördü, bunun 16'sı traktör, 4'ü teslim edildi, diğerleri de teslim edilecek.

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Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan Antalya'da önemli açıklamalar: Yangının bilançosunu açıkladı
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