Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki orman yangınlarıyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Çavuşoğlu, 45 iş yerinin zarar gördüğünü belirterek, bugün ödemelerin yapılacağını bildirdi. Bakan Çavuşoğlu, "Şu ana kadar 1 milyon 362 bin TL ödendi" dedi. Çavuşoğlu, "Toplam hasar miktarı 2 milyon 55 bin TL" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Antalya'da önemli açıklamalar: Yangının bilançosunu açıkladı