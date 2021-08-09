Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki orman yangınlarıyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Çavuşoğlu, 45 iş yerinin zarar gördüğünü belirterek, bugün ödemelerin yapılacağını bildirdi. Bakan Çavuşoğlu, "Şu ana kadar 1 milyon 362 bin TL ödendi" dedi. Çavuşoğlu, "Toplam hasar miktarı 2 milyon 55 bin TL" ifadelerini kullandı.
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Antalya'da önemli açıklamalar: Yangının bilançosunu açıkladı
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
YENİ KONUTLAR YAPILACAK
Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, bina sayısı 3 bin 231, bağımsız bölüm ise 6 bin 359 olarak tespit edilmiştir. Ağır hasarlı binalar yıkılacak, yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı binaların tamiri için destek verilecek
ZARAR TESPİTİ YAPILDI
AFAD, 400 yaşam konteynerini bölgemize getirdi. 207'si kuruldu, bugün 31'i daha değişik mahallelere kurulacak. 1238 hanede eşya zararı var. Toplam 34 milyon 596 bin liralık zarar tespiti yapıldı.