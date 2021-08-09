Son dakika: Bakan Koca, aşılamada Ankara’yı örnek gösterdi

BUGÜN 1 MİLYONDAN FAZLA AŞI YAPILDI

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 67,89, 2'nci doz ortalaması yüzde 47,75 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 42 milyon 140 bin 662, 2'nci dozda 29 milyon 637 bin 537 ve 3'üncü dozda 5 milyon 774 bin 462 olmak üzere toplam 77 milyon 552 bin 661 aşı uygulandı.