Son dakika: Bakan Koca, aşılamada Ankara’yı örnek gösterdi

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni bir paylaşımda bulundu.
Ankara'nın, Kovid-19'a karşı %75'i aşan aşılanma oranıyla artık Düşük Riskli İller arasında yerini aldığını belirten Bakan Koca, "Haritamızdaki yeni rengi Mavi. Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Konya, başkentin aşı olma kararıyla kararı uygulama hızını örnek almalı." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU PAYLAŞILDI
Öte yandan, Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Türkiye'de 9 Ağustos tarihinde 245 bin 253 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 23 bin 731 olurken, vefat sayısı da 117 olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 7 bin 365 kişi iyileşerek taburcu edildi. Aşılamada yüzde 75'in üzerine çıkan Ankara, Hakkari ve Ordu ise mavi kategoriye yükselen iller arasında yer aldı.
BUGÜN 1 MİLYONDAN FAZLA AŞI YAPILDI
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 67,89, 2'nci doz ortalaması yüzde 47,75 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 42 milyon 140 bin 662, 2'nci dozda 29 milyon 637 bin 537 ve 3'üncü dozda 5 milyon 774 bin 462 olmak üzere toplam 77 milyon 552 bin 661 aşı uygulandı.