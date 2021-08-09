Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu! 270 yangından 268’si kontrol altına alındı

"KARŞI ATEŞ ZAMAN ZAMAN KULLANDIĞIMIZ BİR TEKNİKTİR"

Karşı ateşten sizlere bahsetmek istiyorum. Zaman zaman yanlış anlaşılıyor. Orman personelimiz karşı ateş vermeye çalışırken çevre köylerden üzerine yürüyen oldu. Karşı ateş denilen bir yöntem var. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra yangının geldiği yöne doğru, ileriden gelecek tehlikeyi, gelen dalgayı engelleyecek bir sistem. Ormancılıkta çok önemli bir yoldur bu. Zaman zaman kullandığımız bir tekniktir. Manavgat ve Gündoğmuş yangınlarında kullanıldı. Hatta termik santralle ilgili risklerin azaltılması konusunda düşünüldü ama riskli olduğu için bundan vazgeçildi. Denizin dalgasının kıyıya vurması ve geriye gitmesi gibi düşünebilirsin. Rüzgar ve topografya çok önemli. Tüm şartların oluşması lazım ki karşı ateşi yapabilesiniz. Tüm yangınların kontrolünde de önemli bir avantaj sağlar.