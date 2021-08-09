Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu! 270 yangından 267’si kontrol altına alındı

YUNANİSTAN'IN UÇAK TALEBİ

Yunanistan'ın bizden talebi var. Bu talebe olumlu bakıyoruz. Komşumuza yardımcı olma gayretiyle alakalı Dışişleri'yle birlikte arkadaşlarımız çalışıyor. Termik santralle alakalı riskler minimize olmuş vaziyette. Orman yangının buradaki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini olumsuz etkilememesi için şeritler oluşturuldu. Üç ayrı tahkimat yapıldı. Seyreltme çalışmaları bitirildi. Risk şu an itibarıyla minimize edildi. Ateşe ulaşmadan, soğutma faaliyetine başlamadan kontrol diyemiyorum ama durum düne göre bugün çok daha iyi.

'476 CEPHEDE ALEVLERLE SAVAŞ VERDİK'

Köyceğiz'de durum şu anda bir vadinin içine hapsolmuş şeklide devam ediyor. Orman yangınlarıyla mücadele için gönüllü olmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yaptı. Bu konuyla ilgili bir eğitim kampanyası başlayacak. Son 13 günde kırsal alanlar dahil 476 cephede alevlerle savaş verdik. 16 tanesi büyük yangın. Bunlardan 206 tanesi de kırsal tarım yangınıydı.