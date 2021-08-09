Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı! e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binasında, devam eden yangınlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Köyceğiz'deki yangının vadiye hapsolmuş şekilde devam ettiğini belirten Pakdemirli, "Ama kontrol altında diyemiyoruz. Kontrol altına alınan yerlerde dıştan içe doğru soğutma işlemi uyguluyoruz. Arazözler en ufak duman kalmayacak şeklide çalışıyor." dedi.
"E- DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPABİLİRLER"
Bakan Pakdemirli ayrıca, orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenlerin e-devlet üzerinden başvuru yapabileceğini belirtti.Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu! 270 yangından 267'si kontrol altına alındı