Teğmen Hamdi’nin en zor görevi

Antalya Manavgat
'ta orman yangını nedeniyle bölgede görevlendirilen komandolar
arasında yer alan İzmir
'deki Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı
'nda görevli tim komutanı teğmen Hamdi Atalay
, doğup büyüdüğü mahallelerdeki yangınlarda evleri zarar gören hemşehrilerini silah arkadaşlarıyla yalnız bırakmıyor. İzmir'den gelen timlerin Antalyalı olan komutanı teğmen Hamdi Atalay da doğup büyüdüğü, gençliğinin geçtiği mahallelerde silah arkadaşlarıyla bir nebze de olsa yaralarını sarmak için hemşehrilerinin yardımına koşuyor. Atalay, timiyle vatandaşların istekleri doğrultusunda enkaz kald ırma ve eşya taşıma çalışmalarına katılıyor. Mahalle sakinlerinin "toprağım" diye hitap ettiği Atalay, hemşehrileriyle sohbet ederek onlara moral veriyor. Devletin şefkatini timiyle sahaya yansıtan Atalay Taşağıl Mahallesi
'nde doğduğunu, gençliğinin ve eğitim hayatının burada geçtiğini söyledi:
Bu şekilde memleketime gelmek beni üzdü ancak vatandaşlarıma yardımcı olmak, onların yardımına koşmak beni mutlu etti, gururlandırdı. Terörle mücadelede yurt içi ve yurt dışında birçok yerde görev aldım ancak en çok zorlandığım görevlerden birisi Manavgat oldu. Devletimizin büyüklüğü, milletin desteğiyle bu kötü günlerin geçeceğine, yaraların sarılacağına inancım tam. Yaralar sarılınca, tekrardan buralar çocukluğumda olduğu gibi eski yeşil görüntüsüne kavuşacak. Yangın bölgesinde akrabalarımla, çocukluk arkadaşlarımla karşılaştım. Tanımadığım diğer mahallelerdeki insanlara Manavgatlı olduğumu İzmir'den geldiğimi söyleyince hepsi çok mutlu oluyor. AA