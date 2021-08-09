THY ekiplerinden yangınla mücadeleye destek

Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere resmi otoriteler, yardımlaşma kuruluşları ve 7'den 70'e herkesin orman yangınlarıyla mücadelesi devem ederken THY çalışanları da orman yangınlarıyla mücadeleye destek vererek yangın zedelere yardımına koştu





Marmaris'te meydana gelen yangınlarda Türk Hava Yolları'nın Aydın'da bulunan Uçuş Akademisi'nde görevli yedi kişi, uçuş okulunun yangın söndürme aracı ile yangınlara müdahale etti.



Marmaris'teki yangınların söndürülmesinin ardından çalışanlar bir başka yangın bölgesi Çine, Akçaova' da ekiplere destek oldu.

Manavgat'taki yangında ise iki Türk Hava Yolları pilotu ve yedi kabin memuru gökyüzünde alevlerin üzerine su serpen meslektaşlarına yeryüzünde mücadele ederek destek oldu.





Her doğal felakette halkın yardımına koşan AFAD sertifikalı THY çalışanlar da Manavgat ve Akçaova' da yangınla mücadeleye tüm imkânlarıyla katkı sağladı.