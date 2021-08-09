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Giriş Tarihi: 9.8.2021 20:37

Van'da silah kaçakçılığı

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince takibe alınan bir araçta silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muradiye İlçesi Ünseli Mahallesinde Silah Kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı üzerine bir araç takibe alındı.

Takip sonucunda mahallenin çıkışında jandarma kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, aracın motor kısmına gizlenmiş ruhsatsız 1 AK-47 Kaleşnikof marka 7.62 mm çapında piyade tüfeği, tüfeğe ait 3 şarjör ve 126 7.62 mm fişek ele geçirildi.Araç sürücüsü M.S.Ç. ve araçta bulunan T.Ü. isimli 2 kişi gözaltına alınırken, suç unsuru olan malzemelere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Van'da silah kaçakçılığı
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