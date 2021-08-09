Yangın felaketini yaşayan 247 aileye 3 milyon yardım

Muğla Valiliği 29 Temmuz Temmuz Perşembe günü Muğla'da peş peşe çıkan orman yangınlarıyla ilgili yazılı açıklama yayımladı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'da yangınlar nedeniyle 15 büyükbaş, 884 küçükbaş hayvan, 797 kümes, 4 bin 402 arılı kovan telef oldu. 247 aileye 3 milyon 217 bin 585 TL yardım sağlandı.

Marmaris'te 29 Temmuz Perşembe günü saat 13.11 de başlayan orman yangını Orman Bölge Müdürlüğü'nce Valiliğe bildirilmesiyle ekiplerin olay mahalline intikal ettiği açıklandı. Yangın ihbarı üzerine Valilik, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, Marmaris Kaymakamı ve ilgili tüm kuruluşlara yangını bildirdi. Muğla Valisi Orhan Tavlı olay yerine intikal etti.

Valiliğin yaptığı açıklamaya göre, yangının büyümesi ve başka alanlara sıçraması ihtimaline karşı Seviye 1 için olay bildirimi yapıldı ve aynı gün Muğla Valisi Orhan Tavlı talimatı ile ilgili Vali Yardımcısı Başkanlığında AFAD İl Binasında Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi kurularak yangının başladığı gün çalışmalara başlandı.

Yangının Marmaris merkezinde etkili olması nedeni ile Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Marmaris İlçesine taşınarak Marmaris Öğretmenevi toplantı salonunda çalışmalarına devam etti.

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde 26 Çalışma Grubunun yer aldığı ve çalışma gruplarınca söndürme, soğutma, ekiplerin yönlendirilmesi, ayni ve nakdi yardımlar, barınma faaliyetleri ile yapılan çalışmaların değerlendirilmesi yapıldı.

Çalışma Grupları; AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Tarım Orman İl Müdürlüğü, ADM Bölge Müdürlüğü, İl Telekom Müdürlüğü Kızılay, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, İl Defterdarlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Ulaştırma 3.Bölge Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğünden oluşmaktadır ve diğer kurumlar destek verdi.

7 UÇAK 39 HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

Yangın Marmaris, Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer ve Kavaklıdere İlçelerinde etkili oldu. Bugün 4 ilçe 19 noktada devam eden yangınların 14'ü kontrol altına alındığı duyuruldu.

Muğla'da ki yangınlara 7 uçak, 39 helikopter, 2 İha, 10 bin 547 Personel, 2 bin 545 Araçla müdahale ediliyor. Yangın söndürme çalışmalarına ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü toplam 69 TOMA ile Jandarma Genel Komutanlığı 4 TOMA ile Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 Korvet, 23 Bot ve 364 personel ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 5 çıkarma gemisi ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 3 Cankurtaran Botu, 1 Rhib bot ve 1 Römorkör ile Denizcilik Genel Müdürlüğü 7 Römorkör ile destek verdi.

38 BİN 715 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bugüne kadar 8 bin 472 kişi Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri unsurlarıyla olmak üzere toplam 38 bin 715 kişi tahliye edildi. Yangından etkilenen 687 kişiden 15 kişinin tedavisi devam etmekte olup 672 kişi taburcu edildi. Yangın ekiplerine destek verirken bir kişi vefat etti. Sahada 119 Ambulans, 59 UMKE ekibi ve 697 personel ile acil sağlık hizmeti verilmektedir. Bugüne kadar bin 487 afetzedeye sağlık taraması yapıldı.

797 KÜMES 4 BİN 402 ARILI KOVAN TELEF OLDU

Muğla'da 6 bin 515 büyükbaş, 8 bin 509 küçükbaş hayvan tahliyesi yapıldı. 523 hayvan tedavi edildi. 15 büyükbaş, 884 küçükbaş hayvan, 797 kümes, 4 bin 402 arılı kovan telef oldu.

Kemerköy Termik Santraline yaklaşan yangın söndürüldü, yangın sonrası KBRN ekiplerince tedbir amaçlı ölçümler sürekli olarak yapıldı.

Kızılay tarafından 71 Personel 409 gönüllü, 3 İkram Aracı ve 75 araç ile 53 bin 345 kişilik yemek, 185 bin 668 içecek, 179 bin 802 litre su dağıtımı yapıldı.

247 AİLEYE YARDIM SAĞLANDI

Vatandaşlara 265 personel ve 74 araç ile psikososyal destek sağlıyor. 927 hanede 2 bin 648 kişiye psikolojik ilk yardım ve psikoeğitim çalışmalarını kapsayan psikososyal desteği sağlandı. İhtiyacı olan kişilerin acil ihtiyaçları tespit edilerek ihtiyaçları giderildi. Ayrıca 143 Şehit yakını ve gazi ile irtibata geçilmiş psikososyal destek sağlandı.

Muğla'da genelinde hasar tespit çalışmalarına hızla başlandı. Şu ana kadar 247 aileye 3 milyon 217 bin 585 TL yardım sağlandı. Sivil Toplum Kuruluşları 768 Personel ve 113 araçla katkı sunarken, Kardeş Ülke Azerbaycan'dan görevlendirilen 520 Personel, 93 araçla görev yapıyor.