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Giriş Tarihi: 9.8.2021 12:47 Son Güncelleme: 9.8.2021 13:11

Yangınlarda son dakika | Bakan açıkladı: Milas ve Köyceğiz dışında tamamı...

Yangınlarda son dakika | Bakan açıkladı: Milas ve Köyceğiz dışında tamamı...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın söndürme çalışmalarına ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında kontrol altına alınan yangınların müjdesini verdi. Buna göre Pakdemirli "Milas ve Köyceğiz dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır" dedi.

Son dakika... Manavgat ile başlayan ve birbiri ardına üzücü haberler gelen birçok il ve noktadaki yangınlarla mücadele devam ederken güncel son durum açıklamasını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptı. Buna göre 9 Ağustos itibarıyla ülkemizde meydana gelen yangınlar içerisinde Milas ve Köyceğiz dışındaki tüm yangınlar kontrol altına alındı.

BAKAN PAKDEMİRLİ DUYURDU

Bakan Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı duyuruda "MİLAS ve KÖYCEĞİZ YANGINLARI DIŞINDA ÜLKEMİZDEKİ TÜM ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR. Ormanın Kahramanları Milas ve Köyceğiz'de de karadan ve havadan büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyorlar." sözlerine yer verdi.

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Yangınlarda son dakika | Bakan açıkladı: Milas ve Köyceğiz dışında tamamı...
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