Yangınlarda son dakika | Bakan açıkladı: Milas ve Köyceğiz dışında tamamı...

Son dakika... Manavgat ile başlayan ve birbiri ardına üzücü haberler gelen birçok il ve noktadaki yangınlarla mücadele devam ederken güncel son durum açıklamasını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptı. Buna göre 9 Ağustos itibarıyla ülkemizde meydana gelen yangınlar içerisinde Milas ve Köyceğiz dışındaki tüm yangınlar kontrol altına alındı.

BAKAN PAKDEMİRLİ DUYURDU

Bakan Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı duyuruda "MİLAS ve KÖYCEĞİZ YANGINLARI DIŞINDA ÜLKEMİZDEKİ TÜM ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR. Ormanın Kahramanları Milas ve Köyceğiz'de de karadan ve havadan büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyorlar." sözlerine yer verdi.