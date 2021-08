Yılmaz: Yangını fırsat bilerek milletin inancıyla dalga geçtiler

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından hazırlanan programlar kapsamında milletvekillerinin ilçe turları devam ediyor. Meclis çalışmaları dışındaki zamanı seçim bölgesinde teşkilat çalışmalarına ayıran AK Partili vekiller, her hafta bir ilçede üst üste programlar gerçekleştiriyor. AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz da bu kapsamda Körfez ilçesindeydi. AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yöneticiler ve meclis üyeleriyle birlikte Körfez Kent Emlak Konutları 2. 3. ve 4. Etap ziyaretleriyle programa başlayan Milletvekili Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt ve okul müdürleri ile istişare toplantısı da yaptı. Okulların ihtiyaçları hakkında görüşmeler oldu. Ayrıca özel gereksinimli çocuklar için hazırlanan eğitim ve uygulama okulu da bu program çerçevesinde ziyaret edildi.

DÜNYA SANAYİLEŞİRKEN, DOĞAYI İHMAL ETTİ

Milletvekili Yılmaz esnaf turunu da ihmal etmedi. Bölge esnafıyla sohbet eden, ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Yılmaz, Güney illerini etkisi altına alan orman yangınlarıyla ilgili de mesaj verdi. Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Yılmaz, "Yalnızca ülkemizde değil, dünyanın birçok yerinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Daha temiz, yeşil ve yaşanabilir bir dünya için hepimize görevler düşüyor. Maalesef insanlık son yüzyılda sanayi devrimiyle birlikte doğaya karşı sorumluluklarını ihmal etti. Hızlı sanayileşme beraberinde küresel ısınmayı getirdi. Bundan sonrası için daha radikal eylemler hayata geçirilmelidir. Ak Parti hükümetleri döneminde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik devasa yatırımlarımızın ne kadar önemli olduğu anlaşılmıştır. Bu yatırımlarımızı daha da arttırmak durumundayız."

DİNLE BİLE ALAY ETTİLER

Yılmaz, Türkiye'deki yangınların birden fazla noktada, aynı anda ve dağınık şekilde ortaya çıkmasında sabotaj ihtimalinin olduğunu da belirterek, "Maalesef mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık ve ters rüzgârların etkisiyle yangınlar yayıldı ve can ve mal kaybına yol açtı. Yemyeşil ormanlarımız ve içinde yaşayan masum canlılar yok oldu. Türkiye bu zorluğun da üstesinden gelecektir. Yanan her yer yeniden yeşertilecektir. Devletimiz ilk andan itibaren milletiyle kol kola yangınla mücadelesini sürdürüyor. Binlerce insan gücü, yüzlerce araç ve gereçle kısa sürede yangınların çok büyük bölümünü kontrol altına aldı ve söndürdü. Acı tarafı bu mücadele sergilenirken özellikle sosyal medyada kendilerine sanatçı diyen, aydın diyen bir kesimin yıpratma ve yıldırma operasyonlarıyla da boğuştuk. Türkiye düşmanlarının algı operasyonlarıyla da mücadele ettik. Ne yazık ki, bu kesim milletimizin inancıyla alay etmeye kadar işi ileri götürdü. Yangınların sönmesi için dua eden, yağmur duası için toplananlarla alay ettiler. Bu yozlaşmış, özünü kaybetmişlerin çemberinden muhalefet de kendini kurtaramadı. Yeşil Vatan'ımızı korumak için İktidar-Muhalefet birlik içinde mücadele etmesi gerekirken, muhalefet, yangınları siyasi şov ve fırsat malzemesi yaptı. Yalan ve iftiralarla süreci manipüle ederek Milletimizin moralini bozdu. Milletimiz bu saygısız tutumu unutmayacaktır. Bu zor mücadelede canı pahasına çalışan Ormanın Kahramanları'nı gönülden kutluyorum. Allah ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin." dedi.