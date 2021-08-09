Yunanistan Türkiye’den yangın söndürme uçağı istedi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarını kontrol altına alamayan Yunanistan
'ın Türkiye
'den uçak talebinde bulunduğunu bildirdi. Büyük yangınları kısa sürede kontrol altına almanın zor bir iş olduğuna dikkat çeken Pakdemirli, "Dünyanın en güçlü ülkesi olabilirsiniz, süper güç olabilirsiniz ancak 3 ya da 5 ülkeyle savaşabilirsiniz. 15 ülkeyle savaşmak mümkün değil. Buna ne uçak, ne tank, ne de personel yeter. Biz son günlerde bunu yaşadık. Hızlı şekilde belli bir noktaya geldik. İnşallah yangınların da sonuna doğru geliyoruz" diye konuştu. Yunanistan'ın da yangınlarla mücadele ettiğine değinen Pakdemirli, "Yunanistan'ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız" dedi. Öte yandan, Yunanistan'nın Zakinthos Adası
'nda orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan Petzetel tipi yangın söndürme uçağının düştüğü, pilotunun sağ kurtulduğu bildirildi.