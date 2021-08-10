Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından A Haber’e tehdit

Ankara'da Bahçelievler semtinde bulunan buz pateni pisti tesisi, 2020'nin ekim ayına kadar birçok organizasyona ev sahipliği yaparken, tesis kasım ayında Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı BELPA A.Ş.'ye devroldu.
PİST 9 AYDIR KAPALI TUTULUYOR
Devir işlemlerinin ardından tadilat yapıldığı iddia edilen pist 9 aydır kapalı şekilde dururken, içeride tadilat çalışmasının yapılıp yapılmadığı da bilinmiyor. A Haber ekibi ise tesise giderek son durumu yerinde incelemek istedi.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BELPA A.Ş. ÇALIŞANLARINDAN TEHDİT
Pistin kapısında bulunan BELPA A.Ş. ve Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı çalışanlar, içeride kayıt dahi yapmayan A Haber çalışanlarına müdahalede bulundu. Şahıslar, gazetecilere 'Sizi buradan anlayacağınız dilde çıkartırız' gibi sözlü saldırı gerçekleştirdi.
"SİZE ANLAYACAĞINIZ DİLDE MUAMELE YAPARIZ"
Tehditlerine devam eden BELPA A.Ş. ve belediye çalışanları 'Size anlayacağınız dilde muamele yaparız ve dışarı atarız' gibi sözlerle tehditlerine devam etti.
TEHDİT EDEN ŞAHISLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Yaşanan gelişmenin ardından olay yerine polis ekipleri geldi. Sözlü saldırıya uğrayan A Haber çalışanları ifadelerinin ardından şahıslardan şikayetçi oldu.İşte CHP belediyeciliği! Çalışan tesisin kapısına kilit vurdular