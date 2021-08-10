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Giriş Tarihi: 10.8.2021 19:00 Son Güncelleme: 10.8.2021 19:28

Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından A Haber'e tehdit

Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından A Haber’e tehdit

Son zamanlarda A Haber ekiplerine yapılan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Kentt bulunan ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapan buz pateni pisti Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BELPA A.Ş.'ye devredildikten sonra tadilat gerekçesiyle kapatıldı. 9 aydır kapalı tutulan tesisin durumu gözlemlemek isteyen A Haber çalışanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve BELPA A.Ş. çalışanlarının sözlü saldırısına uğradı. Olay fiziki şiddete dönmeden polis duruma müdahale ederken, gazeticiler kendilerini tehdit eden çalışanlardan şikayetçi oldu.

Ankara'da Bahçelievler semtinde bulunan buz pateni pisti tesisi, 2020'nin ekim ayına kadar birçok organizasyona ev sahipliği yaparken, tesis kasım ayında Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı BELPA A.Ş.'ye devroldu.

PİST 9 AYDIR KAPALI TUTULUYOR

Devir işlemlerinin ardından tadilat yapıldığı iddia edilen pist 9 aydır kapalı şekilde dururken, içeride tadilat çalışmasının yapılıp yapılmadığı da bilinmiyor. A Haber ekibi ise tesise giderek son durumu yerinde incelemek istedi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BELPA A.Ş. ÇALIŞANLARINDAN TEHDİT

Pistin kapısında bulunan BELPA A.Ş. ve Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı çalışanlar, içeride kayıt dahi yapmayan A Haber çalışanlarına müdahalede bulundu. Şahıslar, gazetecilere 'Sizi buradan anlayacağınız dilde çıkartırız' gibi sözlü saldırı gerçekleştirdi.

"SİZE ANLAYACAĞINIZ DİLDE MUAMELE YAPARIZ"

Tehditlerine devam eden BELPA A.Ş. ve belediye çalışanları 'Size anlayacağınız dilde muamele yaparız ve dışarı atarız' gibi sözlerle tehditlerine devam etti.

TEHDİT EDEN ŞAHISLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Yaşanan gelişmenin ardından olay yerine polis ekipleri geldi. Sözlü saldırıya uğrayan A Haber çalışanları ifadelerinin ardından şahıslardan şikayetçi oldu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından A Haber'e tehdit
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