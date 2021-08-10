Annesini yaraladı, savunması şoke etti!

İstanbul Bakırköy'de öz annesini yaralayarak hakaret eden 33 yaşındaki şüpheli Yakup Kutay G. hakkında "üst soya karşı kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüphelinin ifadesinde ise annesiyle sadece tartıştıklarını ve annesinin kendisini hastaneye yatırmak için asılsız şikayette bulunduğunu söyledi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 3 Haziran tarihinde şüpheli Yakup Kutay G.' nin Bakırköy'de bulunan evde ikamet ettiği öz annesi olan müşteki Yaşar S. ile alkol bağımlılığı olması nedeniyle tartışma yaşadığı aktarıldı. Tartışma sırasında Yakup Kutay G.' nin annesinin göğsüne vurup ittirerek yaraladığı ve olay sırasında ise annesine yönelik sinkaflı sözlerle hakaret ettiği ifade edildi.

Şüpheli Yakup Kutay G.' nin ifadesinde, annesiyle sadece tartıştıklarını ve annesinin kendisini hastaneye yatırmak için asılsız şikayette bulunduğunu söylediği anlatıldı.



Hazırlanan iddianame taraflar arasında iftira atılmasını gerektirecek bir husumetin bulunmaması sebebiyle şüphelinin inkara yönelik savunmalarına itibar edilmediği belirtildi.



Adli Tıp Kurumu raporunda ise Yaşar S.'nin basit tıbbi müdahalelerle giderilir şekilde kasten yaralandığına yer verildi.

Şüpheli hakkında "üst soya karşı kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 11 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.