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Giriş Tarihi: 10.8.2021 12:09

Bakan Akar'dan kritik Pakistan ziyareti

Bakan Akar’dan kritik Pakistan ziyareti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın Pakistan'a resmi ziyaret için gittiği bildirildi. Açıklamada, "Bakan Akar’ın üst düzey görüşmeler gerçekleştireceği ziyarette; iki ülke arasındaki askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulacak." denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'a gitti.

Bakan Akar, sabah saatlerinde, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti. Pakistan'da Savunma Bakanı Pervez Khattak, Savunma ve Üretim Bakanı Zobaida Jalal ve Kara Kuvvetleri Komutanı Qamar Javed Bajwa ile bir araya gelmesi beklenen Akar'ın görüşmelerde iki ülke arasındaki askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki iş birliği konularını ele alacağı belirtildi.

Bununla birlikte Afganistan'daki son gelişmelerin ardından bölgesel konuların da görüşüleceği kaydedildi.

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Bakan Akar'dan kritik Pakistan ziyareti
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