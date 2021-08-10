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Giriş Tarihi: 10.8.2021 16:29

Bilgiyi ezberlemeyin, yaşayarak öğrenin

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Bilgiyi ezberlemeyin, yaşayarak öğrenin

Bilgiyi ezberlemek değil, anlamını kavrayıp, belleğimizde kaydetmek kalıcı öğrenme sağlar. Beynimiz, yaptıklarından haz almak ister. Öğrenme sürecinin eğlenceli olması beynin sürece daha fazla dahil olmasını ve çok daha iyi öğrenmemizi sağlar

Bilgiyi ezberlemek değil, anlamını kavrayıp, belleğimizde kaydetmek kalıcı öğrenme sağlar. Beynimiz, yaptıklarından haz almak ister. Öğrenme sürecinin eğlenceli olması beynin sürece daha fazla dahil olmasını ve çok daha iyi öğrenmemizi sağlar

Öğrenme becerisi, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliktir. Öğrenme becerimizi geliştirmek, öğrenme performansımızı arttırmak mümkün müdür? Etkili öğrenme için ne yapmak gerekir, Nörolog Dr. Olcay Karaca, beyin temelli öğrenme ile bunun mümkün olduğunu belirtiyor…

İnsanların, diğer canlılardan farklı olarak dünyaya geldikten sonra çok fazla şey öğrenmek zorunda olduğunun altını çizen Nörolog Dr. Olcay Karaca, "Öğrenme süreci doğumla başlar, doğduğumuz anda sahip olduğumuz bilgi düzeyimizle yaşamımızı sürdürmemiz imkansızdır. Öğrenme, erken çocukluk döneminde yaşama dair temel becerileri kazanmamızı sağlar. Okul döneminde ise akademik öğrenme ön plana çıkar. Temel bilimlere yönelik öğrenme süreci eğitim yaşamı sonunda meslek kazanımıyla sonlanır. Öğrenme yaşam boyu sürer ve kişisel gelişim devam eder. Her birimizin daha iyi ve daha kötü olduğu alanlar vardır. Sonuçta farklı alanlarda farklı hızlarda üretim yapan insan toplumu ortaya çıkar." dedi.

Beyin temelli öğrenme kuramının nörobilimin ortaya koyduğu beyne ait bilgilerin, öğrenmeyi açıklamada kullanılması ile ortaya çıktığını da sözlerine ekleyen Karaca, "Beyin temelli öğrenme, beynin öğrenme sürecindeki davranışlarını araştırmış ve daha kolay ve verimli öğrenme için yapılabilecekleri ortaya koymuştur. Beyin temelli öğrenme ilkeleri; beynin öğrenme davranışının özellikleridir." şeklinde konuştu.

Karaca, beynin nasıl öğrendiğini ve öğrenme becerilerini geliştirmek için neler yapılabileceğini de madde madde sıraladı:

  • Beynimiz de diğer organlarımız gibi çalışır ve öğrenme genel sağlıklı olma hali ile direkt ilişkilidir.
  • Beyin yeni bilgileri anlamlandırmak ister.
  • Beynimiz, desenleri ve örüntüleri ayırt edebilir, tanıyabilir.
  • Beynimiz, paralel bir işlemcidir, aynı anda birçok alanı çalışır.
  • Beynimiz, parça ve bütün olarak algılama ve ilişki kurma becerisine sahiptir.
  • Belleğimize kalıcı kayıt için tekrarlar ve sınıflamalar gereklidir.
  • Bellek en iyi kayıtlamaları, 'yaparak, yaşayarak öğrenme'de yapar.
  • Duygularımız, öğrenme sürecimizi direkt etkiler.

Öğrenme becerilerini geliştirmek için;

  • Genel vücut sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Sağlıklı olmak beynimizin daha iyi öğrenmesini sağlayacaktır.
  • Öğrenilecek bilginin ne anlama geldiği, nelerle ilişkili olduğu düşünülmelidir. Bilgiyi ezberlemek değil, anlamını kavrayıp, belleğimizde kaydetmek kalıcı öğrenme sağlar.
  • Öğrenme sırasında gruplamalar, sıralamalar yapılmalıdır. Öğrenilen bilgiler arasındaki ilişkiler fark edilmeli ve bu şekilde öğrenilmelidir. Birbiri ile ilişkilendirilen bilgiler çok daha iyi öğrenilir.
  • Bilginin kalıcı hale gelmesi tekrarlar ile mümkündür. Unutma, öğrenme ile aynı anda da başlar. Bu nedenle öğrenilen bilginin ilk gün tekrarı çok önemlidir. Aynı hafta içinde farklı 2 günde yapılacak tekrar ile kalıcı öğrenme sağlanır.
  • Öğrenme sürecinde bilgiyi kullanma ve öğrenilen bilgi ile ilişkili eylemleri gerçekleştirme bilginin belleğe güçlü kaydedilmesini sağlar.
  • Duygularımız, öğrenme performansımızı direkt etkilemektedir. Kendini iyi hissetme, özgüven, öğrenme ortamının keyifli ve güven verici olması öğrenmeyi kolaylaştıracak ve verimli hale getirecektir.
  • Beynimiz hedonisttir. Yaptıklarından haz almak ister. Öğrenme sürecinin eğlenceli olması beynin sürece daha fazla dahil olmasını ve çok daha iyi öğrenmemizi sağlayacaktır.

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Bilgiyi ezberlemeyin, yaşayarak öğrenin
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