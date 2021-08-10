Bodrum’da yangın paniği! Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bodrum Dereköy Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saat 15:00 sularında başlayan yangında vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere ilk müdahale yapıldı. Yangına havadan helikopter, karadan orman ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yöre halkı da yangını söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler yakınındaki tarım arazilerine de sıçradı. Yangının bölgeye yakın olan yerleşim yerlerine doğru yaklaştığı öğrenildi. Rüzgarın etkiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.