Bodrum’da yangın paniği! Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere ilk müdahale yapıldı. Yangına havadan helikopter, karadan orman ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yöre halkı da yangını söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler yakınındaki tarım arazilerine de sıçradı. Yangının bölgeye yakın olan yerleşim yerlerine doğru yaklaştığı öğrenildi. Rüzgarın etkiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.