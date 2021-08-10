Antalya
'nın Manavgat
ve Gündoğmuş
ilçelerinde çıkan yangına cansiperane bir şekilde müdahale eden ekiplere gıda ve ilaç yardımında bulunmak için arkadaşları ile birlikte ekip kuran ve gece gündüz demeden kimin ne ihtiyacı varsa koşan Zeynep Köksaldı
, en son Gebece Mahallesi'nde arazözün yanması sonucu şehit olan 2 işçiye göz damlası ve nefes açıcı vermişti. İlaç verdiği o anı bir an olsun unutamadığını söyleyen Zeynep Köksaldı "O işçilerin şehit olduklarını öğrendiğimde 2 saat hiç konuşamadım. Bu tarifi olan bir acı değil. Çok içimiz yandı. Onların o en son pencerelerinden attığım ilacın görüntüsünü unutamıyorum" diye konuştu.
'16 AİLEYE YARDIM ULAŞTIRDIK'
Manavgat ilçesi Dikmen köyünde yaşayan ve tarımla uğraştığını söyleyen Köksaldı, "Mağdur vatandaşları tespit ederek ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Sonuna kadar sahada görev alacağız. Evi yanan, yardım ulaşmamış insanlara ulaşarak beyaz eşya ve mobilya yardımında bulunuyoruz. Şu ana kadar beyaz eşya ve mobilya yardımı ulaştırdığımız aile sayısı 16 oldu. Vatanımız için canla başla çalışacağız, Başka ülkemiz yok" dedi
SİNCAN EKİBİNDEN YARALI KAPLUMBAĞAYA ŞEFKAT ELİ
ANKARA Sincan Belediyesi'nin yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla Antalya Manavgat, Osmaniye
ve Muğla
'ya gönderdiği ekipte veterinerler ile tam donanımlı hayvan ambulansı da bulunuyor. Ekipler Muğla Yatağan bölgesi Hacı Veliler Mahallesinde çalışma yaptıkları sırada yangından ayakları yanmış bir kaplumbağa fark etti. Kaplumbağaya büyük bir titizlikle yaklaşan ekipler yanan ayaklarını ilaçla temizledikten sonra yanık merhemi ile tedavi etti. Kaplumbağanın yangında hasar gören kabuğu da ilaçlanarak acısı dindirildi. Sincan Belediyesi ekiplerinin özverili çalışması bölge halkının takdirini topladı. Tolga ÖZLÜ
/SABAH
'HERKES NASIL FAYDALI OLURUM DİYE DÜŞÜNSÜN'
İKLİM
krizi ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyen Zeynep Köksaldı, "Nefes alabilmemiz için bu ormanlara ihtiyacımız var. Herkesten etrafına, çevresine ve yakın bölgesine duyarlı olmasını talep ediyorum. Teknik ekipten itfaiye erlerine gönüllüsüne varana kadar herkes canla başla çalıştı. Aksini söyleyen provoke etmek istiyordur. Afet bölgelerinde bunun yaşanması bana iyi niyetli gelmiyor. Bundan sonrasında nasıl daha faydalı olunur bunu düşünmemiz gerekiyor. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.