Çavuşoğlu Alanya’da koordinasyon toplantısı düzenledi

Antalya'nın Alanya İlçesi'ne gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yangın sonrası bugün Alanya Gençlik Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu başkanlığındaki toplantı basına kapalı olarak yapılırken, toplantıya Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya İtfaiye Müdürü Hasan Çelik, kamu kuruluşlarının idari birim amirleri, AK Parti ilçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan katıldılar.



SAĞLIK MÜDÜRÜ'NE TALİMAT VERİLDİ



Alanya, Güzelbağ, Bayır Mahallesi ve Susuz Yaylası'nda çıkan orman yangınları ile son değerlendirmenin yapıldığı toplantıda yanan mahallelerdeki elektirk, iletişim, yol ve ihtiyaç malzemelerinin giderilmesi ile güvenliğin sağlanması konuları görüşüldü. Toplantıda yangın bölgelerinde yaşayan vatandaşların sağlıkları ile ilgilenilmesi konusunda İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir'e talimat verildi.