Din görevlileri yangına sebep olabilecek atıkları topladı

Muğla Bodrum İlçe Müftülüğü din görevlileri, orman yangınlarına sebep olabilecek atıkları topladı.

Orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiği Muğla'da, bir taraftan da yangın riskini azaltmak için çevre temizliği yapılıyor. Bodrum İlçe Müftülüğü din görevlileri önderliğinde gönüllü gençler ve vatandaşlar, yangın riskine karşı çevre temizliği yaptı.





Gölköy ve Yalıçiftlik mahallelerinde temizlik yapan din görevlileri ve vatandaşlar, yol kenarındaki cam şişeleri ile cam kırıkları başta olmak üzere tüm atıkları topladı.

Çevre temizliği kapsamında 5 tona yakın atık toplandığı belirtildi. Toplanan atıklar, İlçe Belediye ekiplerince geri dönüşüm merkezine götürüldü.

Çevre temizliği etkinliğinin belirli aralıklarla devam edeceği kaydedildi.