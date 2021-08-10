Göçmen kılığında yurda giren 3 PKK’lıdan biri bölge sorumlusu

VAN'da 5 Ağustos'ta İran
sınırından yurda yasadışı yollarla giriş yapıldığının tespit edilmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Sınırdan geçmeye çalışan kaçak göçmenler arasına 3 PKK'lı teröristin sızdığı istihbaratı gelmesi üzerine Özel Harekât polisleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda biri kadın 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin örgüt içerisinde 'doktor' olarak görevlendirilen 'Nuda Sason' kod adlı Süheyla Çelik
olduğu ve sözde 'Tendürek sorumlusu' olarak bölgeye gönderildiği saptandı. Çelik ve beraberindeki 'Mihraz-Karayazı-Ari-Aşikar Mirza ve Hakkı' kod adlarını kullanan terörist Haldun Altay
'ın, 13 Mayıs'ta Ağrı
'nın Doğubayazıt ilçesi sınır hattında görevli Özel Harekât polisi Veli Kabalay'ın şehit edildiği saldırıya katıldıkları belirlendi. Diğer terörist 'Xunreş Erdal' kod adlı Nurullah Azma
'nın ise daha önce sınır bölgelerindeki karakollara yönelik saldırıların faillerinden olduğu tespit edildi.