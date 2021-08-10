HDP, oğlumu PKK’ya sattı

Diyarbakır
'da, terör örgütü PKK
tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin evlat nöbeti, 707'nci gününe girdi. 6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın
, "Oğlumu PKK'ya para karşılığında sattılar. 707 gündür biz burada anne ve babalar olarak eylemimizi sürdürüyoruz. Oğlum, annen hasta, dünya gözüyle seni görmek istiyor. Gel, güvenlik güçlerine teslim ol artık" dedi.
'SUÇLU OLDUKLARI İÇİN KAÇIYORLAR'
6 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemine devam eden Süleyman Aydın, oğlunun HDP
aracılığıyla PKK'ya para karşılığında satıldığını iddia ederek, "707 gündür biz burada anne ve babalar olarak eylemimizi sürdürüyoruz. HDP, bizden kaçıyor. Kepenk kapatıp gittiler. Neden kaçıyorlar halktan? Neden bize hesap vermiyorlar? Çünkü suçlu oldukları için. Buradan oğluma da sesleniyorum; eğer sesimi duyuyorsan güvenlik güçlerine teslim ol. Annen hasta, dünya gözüyle seni görmek istiyor. PKK, sizi orada korkutuyor. Diyorlar ki devlet size zulüm ve işkence eder. Kesinlikle öyle bir şey yoktur. Oğlum, 30'dan fazla evlat geldi, anne babasının kucağına teslim oldu. Tek bir tokat bile yemedi. Devletimizin şefkatli kollarına teslim olun artık, bu hasretlik bitsin" diye konuştu.