İHA’lar buldu ATAK’lar vurdu

Mehmetçik sınır ötesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor. Irak
'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan
bölgesinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, hassas şekilde planlanan operasyonda; sızma girişiminde bulunan teröristler İHA'lar tarafından tespit edildi ve ATAK
helikopterlerinin de katıldığı operasyonla vuruldu. Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında örgütün sözde üst düzey bölge yöneticisinin de bulunduğu değerlendiriliyor. Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK mensubu 13 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle terör örgütüne vurulan darbenin detayları ortaya çıktı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece karanlığından yararlanmaya çalışan teröristler Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) unsurlarına saldırı amacıyla sızma girişiminde bulundu. Bölgeye yaklaşan teröristlerin insansız hava araçları tarafından tespit edilmesinin ardından hemen harekete geçildi. Sivilleri, tarihi ve dini yapılarla çevreyi "dokunulmaz" kabul eden Mehmetçik, teröristleri anbean takip ederek en doğru zamanda operasyon için düğmeye bastı. Yerli ve milli üretim ATAK helikopterlerinin de katıldığı operasyonla teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı. Kara ateş destek vasıtalarının da görev aldığı operasyon sonucunda 13 terörist etkisiz hale getirildi.
AKAR, TERÖRLE MÜCADELE BİLANÇOSUNU AÇIKLADI
MİLLİ SAVUNMA Bakanı Hulusi Akar
da geçen hafta katıldığı Özel Kuvvetler İhtisas Kursu
'nun kapanış töreninde, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini, Mehmetçiğin tarih yazmayı sürdürdüğünü belirterek Irak ve Suriye
'nin kuzeyinde 1 Ocak'tan itibaren 1631 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.