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Giriş Tarihi: 10.8.2021

İHA’lar buldu ATAK’lar vurdu

BETÜL USTA BETÜL USTA
Özgür CEBE Özgür CEBE
İHA’lar buldu ATAK’lar vurdu

Sınır hattında saldırı hazırlığında oldukları belirlenen terörist gruba yönelik iki ayrı nokta hava harekâtı gerçekleştirildi. Operasyonda 13 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Mehmetçik sınır ötesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, hassas şekilde planlanan operasyonda; sızma girişiminde bulunan teröristler İHA'lar tarafından tespit edildi ve ATAK helikopterlerinin de katıldığı operasyonla vuruldu. Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında örgütün sözde üst düzey bölge yöneticisinin de bulunduğu değerlendiriliyor. Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK mensubu 13 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle terör örgütüne vurulan darbenin detayları ortaya çıktı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece karanlığından yararlanmaya çalışan teröristler Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına saldırı amacıyla sızma girişiminde bulundu. Bölgeye yaklaşan teröristlerin insansız hava araçları tarafından tespit edilmesinin ardından hemen harekete geçildi. Sivilleri, tarihi ve dini yapılarla çevreyi "dokunulmaz" kabul eden Mehmetçik, teröristleri anbean takip ederek en doğru zamanda operasyon için düğmeye bastı. Yerli ve milli üretim ATAK helikopterlerinin de katıldığı operasyonla teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı. Kara ateş destek vasıtalarının da görev aldığı operasyon sonucunda 13 terörist etkisiz hale getirildi.

AKAR, TERÖRLE MÜCADELE BİLANÇOSUNU AÇIKLADI
MİLLİ SAVUNMA Bakanı Hulusi Akar da geçen hafta katıldığı Özel Kuvvetler İhtisas Kursu'nun kapanış töreninde, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini, Mehmetçiğin tarih yazmayı sürdürdüğünü belirterek Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 1 Ocak'tan itibaren 1631 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

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İHA’lar buldu ATAK’lar vurdu
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