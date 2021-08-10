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Giriş Tarihi: 10.8.2021 10:58

İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatıyorlardı! Operasyonla yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatıyorlardı! Operasyonla yakalandılar

İstanbul’da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir çete çökertildi. Yedi kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir çete çökertildi. Yedi kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; altı aylık teknik ve fiziki takibin ardından "Yasa Dışı Bahis" operasyonu düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen dokuz şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 2'si dizüstü üç bilgisayar, altı harici bellek, bir ruhsatsız tabanca ve yedi bin 880 lira nakit para ele geçirildi.

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İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatıyorlardı! Operasyonla yakalandılar
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