Kağıthane Belediye Başkanı Kovid’e yakalandı

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin Kovid-19'a yakalandı. Sosyal medya hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Öztekin, "Değerli Hemşehrilerim Kovid19 testimiz pozitif çıktı. Hamdolsun genel durumumuz iyi, ailemiz ile evimizde istirahat ediyoruz. Sağlık ekiplerimiz süreci takip ediyor, bir sorun görünmüyor. Rabbim hastalarımıza şifalar versin." ifadelerini kullandı.



Öztekin'in paylaşımı sonrasında AK Parti İstanbul ilçe belediye başkanları başta olmak üzere yüzlerce kişi geçmiş olsun dileklerini iletti.