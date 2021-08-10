Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? "Yasaklar geri gelecek mi?" sorusunun yanıtı için gözler Kritik Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nda!

Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Vakalardaki artışla beraber alınacak tedbir kararlarının masada olacağı kritik toplantının tarihi geçtiğimiz hafta 2 Ağustos tarihinden ileri bir tarihe ertelenmiş bu açıklamanın ardından ise "Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, hangi gün yapılacak?" soruları gündeme taşınmıştı. Bu hafta içerisinde yapılması beklenen toplantının gününe dair henüz resmi bir açıklama ise bulunmuyor. Peki, Bakanlar Kurulu kabine toplantısı ne zaman? İşte detaylar…