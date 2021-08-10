Milas ve Köyceğiz dışında tamamen kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, 53 ilde 270 orman yangınıyla uğraştıklarını, 268'inin kontrol altına alındığını belirterek, "Muğla'da, Köyceğiz ve Milas
yangınları devam ediyor" dedi. Muğla'daki koordinasyon toplantısında açıklama yapan Pakdemirli, şu bilgileri verdi:
Devam eden yangınlara 15 uçak, 64 helikopter, 9 İHA, bir insansız helikopter ve 850 arazözle müdahale sürüyor.
9 ilde 26 ilçe, 180 köyde 7 bin 735 çiftçimizin hasar tespit çalışması yapıldı.
53 bin 735 dekar ekili dikili alan, 639 dekar sera, 403 büyükbaş, 4 bin 452 küçükbaş, 7 bin 827 arılı kovan, 29 bin 516 kanatlı hayvan, 6 bin 914 alet makine, 2 bin 976 ton depolu ürünler, 2 bin 167 tarımsal yapı zarar gördü.
Muğla'da 4 bin 500'e yakın arı kovanı zarar gördü. Türkiye'nin çam balı üretim merkezi olan Muğla'da yaraları saracağız. Yeni bal ormanları tesis edeceğiz.
Ormanlarımız yeniden küllerinden doğacak. Devlet buradadır, zarar gören kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
da Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde AFAD
Koordinasyon Merkezi'nde konuştu:
Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, bina sayısı 3 bin 231, bağımsız bölüm ise 6 bin 359.
Ağır hasarlı binalar daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanı
'mızın da açıkladığı gibi yıkılacak, yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı olan binaların tamiri için de destek verilecektir.
Vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacı var. Bunu karşılamak için AFAD 400 yaşam konteynerini bölgemize getirdi. Şu ana kadar 207'si kuruldu, bugün 31 yaşam konteyneri daha değişik mahallelerimize kurulacak.
Bin 238 hanede eşya zararı var. Toplam 34 milyon 596 bin liralık zarar tespiti yapıldı. Şu ana kadar bin 52 kişiye, 25 milyon 753 bin lira ödendi.
45 işyeri bu yangında zarar gördü. Valiliğimiz tarafından önemli bir kısmının ödemesi yapılacak.
Yangında 93 araç hasar gördü. Bunlardan 16 tanesi traktör. Traktörlerin 4 tanesi karşılandı. Kalan 12 traktör de vatandaşlarımıza teslim edilecek.
43 mahallede hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın 11 milyon lira zararını tespit ettik. Vatandaşımızın tercihine göre ayni ve nakdi olarak birebir bu zararları karşılayacağız. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yem ve saman ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
Yanan tarım malzemeleri konusunda da çiftçimize destek vereceğiz. Konuttan araca, hayvandan tarım arazisine kadar hemşehrilerimizin uğradığı tüm zararları karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte aksamadan bu yardımların ulaşması için planlamaları yaptık. Öte yandan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Antalya'ya 52.5 milyon lira nakdi kaynak aktarıldı" açıklamasını yaptı. Bu arada dün Antalya'nın Kaş ile Aydın'ın Bozdoğan ilçelerinde çıkan orman yangınlarına da havadan ve karadan müdahale edildi. Yangınlar ekiplerin yoğun çabaları sonucu tamamen kontrol altına alındı. Diyarbakır'da ise Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Kent Ormanı girişine gelen 13-15 yaşlarındaki 4 kişi otları ateşe verdi. Bu sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekibi, şüphelilerden 3'ünü kovalamaca sonucu yakaladı. Bir şüphelinin de arandığı kaydedildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
MADDİ KAYIPLAR BİR HAFTADA KARŞILANACAK
DEVLET, orman yangınlarında ortaya çıkan hasarların tazmini ve zarar gören bölgelerin ihyası için hızla harekete geçti. Bu yönde vatandaşla ödenecek miktar konusunda sağlanan uzlaşma temelinde zarar görenlerin her kaybı 1 hafta içinde karşılanmış olacak. Zarara uğrayan vatandaşlara dört koldan destek seferliği sürdürülüyor. Buna göre ev, ahır, sera, tarla, canlı hayvan, traktör, ev eşyası, işyeri başta olmak üzere tüm maddi kayıpların tespiti yapıldı. Koordinasyon merkezinde vatandaşlarla ödemeler konusunda mutabakata varıldı. Bu çerçevede daha önce 10'ar bin lira dağıtılan vatandaşa resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından 20 ila 300 bin lira arasında yapılacak ödemelere de başlandı. Yanan ve hasar gören evlere bu yardımın dışında kira yardımı da yapılıyor.
1 YILDA YENİ EV TESLİMİ
Bir grup vatandaşa TOKİ eliyle inşaatı 2 ay içinde başlatılacak olan konutlar 1 yıl içinde yapılıp teslim edilecek. Vatandaşların yeni evleri yapılana kadar gıda ve kalacak yerle ilgili bir sıkıntının ortaya çıkmaması ve sıkıntı olan yerlerin de bir an önce telafi edilmesi için yeterli sayıda konteyner ve çadırın kurulumu yapıldı. Yoksul vatandaşlara ise yardım kuruluşları, sivil toplum örgütleri desteğiyle konutları verilecek. İsteyene yangın sırasında kaybettikleri inek, koyun gibi hayvanlar ayni olarak verilecek, para isteyenlere de bedelleri nakdi olarak ödenecek. Başlayan ödemelerin yüzde 80'i bir hafta içinde tamamlanacak. Evlerin tamamı yanmasa bile eşyaları yanan vatandaş için toplam 34 milyon 596 bin liralık zarar tespiti yapıldı. İlk etapta 25 milyon 753 bin lira ödeme yapılırken, değerlendirme ve ödeme işlemleri hızla gerçekleşiyor. Birkaç gün içinde de tarım zararlarıyla ilgili ödemelerin yapılmasına başlanacak. Yangınlardan zarar gören vatandaşın vergi ve kredi, borçları ertelenecek. Faizsiz esnaf kredisi, KOSGEB acil desteği verilecek. ANKARA
TÜRKİYE YUNANİSTAN'A 2 UÇAK GÖNDERECEK
TARIM ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'ın yangın söndürme hava aracı talebine olumlu baktıklarını belirterek, "İki 40 tonluk OGM'nin kullanmış olduğu uçak hazırlanmış olup, ilgili ülke dışişleri bakanlığından işlemlerin tamamlanması halinde yola çıkacak" dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Bakanlık, Çavuşoğlu'nun görüşmede Türkiye'nin 2 yangın söndürme uçağı göndereceğini açıkladığını aktardı. Dendias'ın, Çavuşoğlu'na teşekkür ettiği ifade edildi.