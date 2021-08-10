Mülteci kılığında yakalanan teröriste 7.5 yıl hapis

PKK'NIN Suriye
kolu YPG'de elinde Kalaşnikof silahla nöbet tuttuğu tespit edilen terörist Basil El Alevi, sınırdan sızarak Türkiye
'ye geldi. İstihbarat birimlerince adım adım takip edilen terörist yakalanıp tutuklandı ve 7.5 yıl hapisle cezalandırıldı. Teröristin DEAŞ'a karşı savaştıktan bir süre sonra mülteci kılığında gizlice Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi. Mahkeme Suriye'de PKK'nın kolu olan YPG'nin silahlı terör örgütü olduğunu ifade etti. Terörist Basil El Alevi, terör örgütü üyesi olmaktan 7.5 yıl hapisle cezalandırıldı. Sanığa verilen mahkûmiyet kararı Bölge İstinaf Mahkemesi Terör Ceza Dairesi
'nce de oy birliğiyle onandı.