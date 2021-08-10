O başkandan şaşırtan açıklamalar

Antalya'nın Manavgat Kalemler Mahallesi yangında küle dönerken, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in iddiaya göre 8.5 dönüm arazideki villasını belediyenin araçlarını kullanarak koruduğunu ve çevresini temizlettiğini SABAH gündeme taşıdı. AK Parti 26. dönem Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç'in yangının ilk günlerinde konuştuğu Kalemler köylülerinin anlattıklarını ve köyden görgü tanığının bu iddialarına Sözen'den itiraf gibi bir açıklama geldi.





İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA!



Sözen köylülerin malikâne ve villa olarak belirttiği Kalemler'deki evinin bahçe olduğunu iddia ederek evin kendine ait olduğunu kabul etti. Sözen şu iddialarda bulundu:



"Büyük yangın felaketi 28 Temmuz tarihinde öğle saatlerinde Kalemler Mahallemizde bahçemizin bulunduğu bölgenin yaklaşık 2 km üstünde başlamıştır. Bu tarih yangının ilk günüdür. Yangının bahçemize sıçradığı haberini alınca bölgeye ulaştım. Yangın tamamen her yeri sarmıştı. Evimizin çatısı, depomuz ve ağaçlarımız yanmaya başlamıştı. Daha fazla müdahale edemeyeceğimizi anlayıp oradan uzaklaştık. Ancak sonradan çok sevdiğim 3 köpeğimin de yangın alanında olduğunu hatırlayarak çalışanlarımızla birlikte geri döndük"





TRAKTÖR KULLANDIM, TEK BİR ARAZÖZ VARDI İDDİASI



Sözen iddialarına şöyle devam etti: "Onlar yanarsa vicdan azabı çekerim diye hayvanlarımın güvenliğini sağladım. O arada rüzgârın yön değiştirdiğini fark ettik. Daha önce kurduğum yangın hidrantları sistemi ve jeneratörlerimizi çalıştırarak kendi imkânlarımızla çalışanlarımızla birlikte yangını söndürdük. Bu mücadelemiz sırasında hiçbir şekilde Manavgat Belediyesi hizmet aracı veya herhangi bir itfaiye aracı asla görev yapmamıştır. Daha sonra da traktörümün arkasına taktığım ilaç makinesiyle sulama ve soğutma işlemlerini gerçekleştirdik. Günün sonunda gelen tek bir arazözle de çevremizdeki 4-5 komşu evin soğutma işlemlerini gerçekleştirdik. Bizim mücadelemizle o evler az hasarla yangını atlatmıştır."



SÖZEN "RUTİN ALAN TEMİZLEMESİ" DEDİ



Sözen'in ayrıca Sorgun Mahallesi'ndeki Sözen Park Konutları adı verilen yerde de konutu bulunuyor. Buranın da etrafını iş makineleri ile temizletme olayına vatandaş tepki göstermiş, görgü tanıkları ise ailesinin ve Sözen'in villaları olduğunu iddia etmişti. Sözen, Sözen Park Konutları'nın site olduğunu belirterek iş makineleriyle yapılan çevre temizliğini kendince açıklamaya çalıştı. Sözen, vatandaşın cep telefonundan çektiği ve "Ayıp değil mi başkanım?" diyerek tepki gösterdiği görüntülerle ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Sorgun Mahallesinde yapılan kuru ot temizliği, Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüzün tüm mahallelerimizde kamuya ait boş alanlarda, ormanlık bölgelerde ve şahıslara ait arsalarda rutin olarak yaptığı 'alan temizleme' çalışmasıdır. Yangının kent merkezine sirayet etme tehlikesine karşı önlem almak amacıyla bu çalışmaların tekrar yapılmasının zorunlu hale gelmesi üzerine ekiplerimiz, Antalya Valiliğimizin de bilgisi dâhilinde alan temizleme çalışmalarını 28 Temmuz 2021 tarihinden itibaren artırmıştır. Grayderlerimizle yapılan aynı alan temizleme çalışmalarıyla 300'e yakın arazideki kurumuş otlar sıyrılmıştır."



NELER DENMİŞTİ?



Sözen'in ilçeye bağlı Kalemler'deki yerinin etrafını temizlettiğini ortaya koyan drone görüntülerini sosyal medyada paylaşan AK Parti 26. dönem Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, SABAH'a şu açıklamayı yapmıştı:





"Köylülerden öğrendim ki yangın sırasında sadece villasının etrafını belediyenin dozeri ve greyderi ile açtırıyor. Villanın etrafını belediyenin araçları güzelce temizlemiş. Ne hikmetse köy yanarken başkanın malikânesi yanmıyor. Bu, görüntülerde de görülüyor"



SABAH'a konuşan Kalemler Köyü'nden bir görgü tanığı da iddiaları doğrulamıştı:



"Malikâne yanan köyün içinde. Görüntüdeki yer belediye başkanının yeri, üst tarafta ayrı görülen kısım belediye başkanının malikânesinin müştemilatı. Oraya bakan kişinin ayrı evi var. 8.5 dönüm içerisinde bir malikâne. Oraya özel yaptırdı, yolunu, sokağını yaptırdı. Kendisi yangın sırasında 4 kişiyle oradaydı zaten. Yangının bu denli hızlı geleceğini kimse bilmezdi. Yangın sürerken belediyenin dozerleri ve su tankerleri de geldi. Orada kendi yaverleri geldi, malikânenin temizliğini yaptı, tertemiz hale getirildi. Yangından sonra aşağı indi, 'Canımı kurtardım' diye ağladı. Belediyenin imkânlarıyla malikânesini korudu, temizletti, bazı şeyleri yaptı. Ben bunları gördüm"