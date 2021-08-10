’Pas ve kir’ içinde teslim aldıklarını iddia etmişlerdi! ABB’yi yalanlayan o görüntüler!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devrildiği gün çekilen o fotoğraflar..

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çekilen fotoğraflarda, tesisin bakımlı ve buz pateni pistinin kullanılabilir olduğu açıkça görülüyor. Fotoğraflarda tesiste devir günü çay ocağının bile faaliyette olduğu görülüyor.