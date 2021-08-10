Sahte barkodlarla satın aldı! Şeker hastalarının ilaçlarını yurt dışına satamadan yakalandı

İstanbul Kaçakçılık Polisleri; kaçakçılara peş peşe seri operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda piyasa değeri 6.5 milyon lira olan saatler, akıllı cep telefonları, fotoğraf makineleri, ilaçlar başta olmak üzere kaçak, taklit ve sahte ürünler ele geçirildi. Şeker hastalarının adına sahte barkod, evrak ve belgelerle satın aldığı ilaçları satarak Afganistan'a göndermeyi planlayan bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; peş peşe düzenlediği seri operasyonlarla çok sayıda sahte, taklit ve kaçak ürün ele geçirdi.

Ele geçirilen ürünler arasında kaçak saatler, kaçak fotoğraf makineleri, akıllı cep telefonları, kaçak oyun konsolları ve ilaçlar olduğu belirtildi. Ele geçirilen suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Operasyonlarda şeker (İnsülin), sedef, alerji ilaçları ve kan sulandırıcı bazı ilaçlar da ele geçirildi. Şeker hastalarının adına sahte barkod, evrak ve belgelerle ilaçları satın alan ve söz konusu ilaçları satarak Afganistan'a göndermeyi planlayan bir şüpheli gözaltına alındı. İlaçlarla birlikte ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin toplamda 6.5 milyon lira olduğu ifade edildi.