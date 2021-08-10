Satış kervanına çeşme de eklendi! Çeşme Belediyesi 3 arsasını satışa çıkardı

Dikili, Güzelbahçe, Seferihisar, Menderes derken satış kervanına CHP'li Çeşme Belediyesi de eklendi. Çeşme Belediyesi Alaçatı'da muhammen bedeli 4 milyon 35 bin lira ile 4 milyon 57 bin lira arasında değişen üç arsasını satışa çıkardı. CHP'li belediyelerin tasarruf etmek yerine içine düştükleri mali sıkıntıyı aşmak için art arda ellerindeki arsaları satışa çıkarması tepki topladı.

SATIŞ KERVANINA ÇEŞME DE EKLENDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili, Menderes, Seferihisar, Güzelbahçe belediyelerinin satış kervanına CHP'li Çeşme Belediyesi de eklendi. Çeşme Belediyesi, Alaçatı'da biri 538 diğer ikisi 541 metrekare büyüklüğündeki üç arsayı satışa çıkardı. Belediyenin resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre satışların 16 Ağustos'ta Çeşme Belediyesi Ana Binada Meclis Salonunda gerçekleştirileceği açıklandı. Yine aynı duyuruda satışların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. Maddesinin a bendi uyarınca kapalı teklif usulü gerçekleştirileceği belirtildi.

12 MİLYONLUK SATIŞ

Satılacak arsaların muhammen bedelleri ise 4 milyon 35 bin lira ile 4 milyon 57 bin lira arasında değişen rakamlardan oluştu. Çeşme Belediyesinin kaynak yaratmak için tasarruf etmek yerine mülkiyeti kendisine ait arsaları bir bir elinden çıkarması tepki topladı.

KÖY MALLARI HARAÇ MEZAT

Daha önce de CHP'li ilçe belediyeleri İzmir'de il özel idaresinin kapatılması ile birlikte mülkiyeti kendilerine geçen köy tüzel kişiliğine ait malları satışa çıkarmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun köy tüzel kişiliğine ait malların kesinlikle satılmayacağını kendi iktidarları döneminde gerçek sahiplerine, köylülere iade edileceğini söylemesine rağmen CHP'li Dikili, Seferihisar, Menderes, Güzelbahçe Belediye Başkanları, mensubu oldukları partinin tüzüğünü de hiçe sayarak bir bir köy mallarını haraç mezat satmıştı.