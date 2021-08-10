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Giriş Tarihi: 10.8.2021 12:55

Sinop'ta tescilli alanlarda dışında piknik yapılması yasaklandı

AA
Sinop’ta tescilli alanlarda dışında piknik yapılması yasaklandı

Sinop'ta, valilik kararıyla tescilli piknik alanları dışındaki alanlarda mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınları ile mücadele komisyonunun Vali Erol Karaömeroğlu başkanlığında toplandığı duyuruldu.

Komisyonca kentte yaşanması muhtemel orman yangınlarının önlenebilmesi için bazı kararlar alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan karar çerçevesinde il genelinde valilik ve kaymakamlıklar tarafından belirlenmiş, tescilli mesire ve piknik alanları dışındaki diğer alanlarda mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklanmıştır. Piknik yapılmasına müsaade edilen tescilli alanlarda ise 30 Eylül tarihine kadar akşam saat 19.00'dan sonra mangal, semaver ve ateş yakılmasına izin verilmeyecektir. Ayrıca ilimizde bulunan koruma alanlar ile tabiat anıtlarında ateş yakılması tamamen yasaklanmıştır."

Açıklamada ayrıca, orman yollarında kontrol noktaları oluşturulması ve farklı noktalara yangınlara hassas fotokapanlar yerleştirilmesi kararı alındığı ifade edildi.

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Sinop'ta tescilli alanlarda dışında piknik yapılması yasaklandı
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