Sağlık Bakanlığı son dakika 10 Ağustos koronavirüs tablosu detayları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla kamuoyuna duyurulmaya devam ediliyor. Günlük korona son durum verilerinin yer aldığı 10 Ağustos koronavirüs tablosu verilerine erişmek isteyenler "10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı son dakika 10 Ağustos koronavirüs tablosu verileri henüz duyurulmadı. Bakanlık tarafından bugünkü corona virüsü vaka - vefat sayısı verileri açıklandığından tüm detaylarıyla burada olacak...
VAKA SAYISI: 23 bin 731
VEFAT SAYISI: 117
İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 365
VAKA SAYISI: 22 bin 699
VEFAT SAYISI: 108
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 835
VAKA SAYISI: 25 bin 100
VEFAT SAYISI: 112
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 758
VAKA SAYISI: 23 bin 957
VEFAT SAYISI: 101
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 941
VAKA SAYISI: 24 bin 297
VEFAT SAYISI: 108
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 636
VAKA SAYISI: 26 bin 822
VEFAT SAYISI: 122
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 096
VAKA SAYISI: 24 bin 832
VEFAT SAYISI: 126
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 243
VAKA SAYISI: 22 bin 898
VEFAT SAYISI: 91
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 947