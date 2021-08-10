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Haberler Gündem Haberleri Son Dakika 10 Ağustos koronavirüs tablosu duyuruldu! Sağlık Bakanlığı son dakika 10 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
Giriş Tarihi: 10.8.2021 22:20 Son Güncelleme: 10.8.2021 22:20

Son Dakika 10 Ağustos koronavirüs tablosu duyuruldu! Sağlık Bakanlığı son dakika 10 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Son Dakika 10 Ağustos koronavirüs tablosu duyuruldu! Sağlık Bakanlığı son dakika 10 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Türkiye ve dünyada 1 yıldan fazla süredir etkilerini gösteren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre corona virüsü testi testi yaptıranlar arasından 26 bin 597 kişi pozitif sonuçla tedavi edilmeye başlandı. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları ise merak konusu olarak 10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorularına yanıt aranıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 10 Ağustos koronavirüs tablosu ile birlikte corona virüsü son dakika vaka sayısı-vefat eden sayısı verileri.

Sağlık Bakanlığı son dakika 10 Ağustos koronavirüs tablosu detayları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla kamuoyuna duyurulmaya devam ediliyor. Günlük korona son durum verilerinin yer aldığı 10 Ağustos koronavirüs tablosu verilerine erişmek isteyenler "10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

10 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı son dakika 10 Ağustos koronavirüs tablosu verileri duyuruldu. Bakanlık tarafından açıklanan bugünkü corona virüsü vaka - vefat sayısı verileri şöyle;

10 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 597

VEFAT SAYISI: 124

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 954

9 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 731

VEFAT SAYISI: 117

İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 365

8 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 699

VEFAT SAYISI: 108

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 835

7 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 100

VEFAT SAYISI: 112

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 758

6 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 957

VEFAT SAYISI: 101

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 941

5 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 297

VEFAT SAYISI: 108

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 636

4 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 822

VEFAT SAYISI: 122

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 096



3 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 832

VEFAT SAYISI: 126

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 243

2 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 898

VEFAT SAYISI: 91

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 947

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Son Dakika 10 Ağustos koronavirüs tablosu duyuruldu! Sağlık Bakanlığı son dakika 10 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
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