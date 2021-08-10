Son bir haftada Balıkesir, Soma ve Uşak'ta yaşanan otobüs kazalarında çok sayıda vatandaş yaşamını yitirirken, her üç kazanın da şoförlerin uyumasından kaynaklanması seyahat güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi. Otobüs kazalarının özellikle yaz aylarında artmasının sebeplerinin başında sefer sayılarında hızla artan talebe karşılık yeterince kaptan şoför bulunamaması yer alıyor.

Birkaç gün içerisinde 3 farklı ilimizden üzücü son dakika haberleri geldi. Soma, Balıkesir ve Uşak'ta peş peşe yaşanan ve acı kayıplara neden olan otobüs kazalarıyla ilgili olan bitene dair uzmanlardan çok önemli açıklamalar geldi. İşte son olarak Uşak'tan gelen otobüs kazası haberinin ardından bu kazaların nedenlerine ilişkin kritik başlıklar...