Birkaç gün içerisinde 3 farklı ilimizden üzücü son dakika haberleri geldi. Soma, Balıkesir ve Uşak'ta peş peşe yaşanan ve acı kayıplara neden olan otobüs kazalarıyla ilgili olan bitene dair uzmanlardan çok önemli açıklamalar geldi. İşte son olarak Uşak'tan gelen otobüs kazası haberinin ardından bu kazaların nedenlerine ilişkin kritik başlıklar...
TALEBE YETİŞECEK KADAR ŞOFÖR YOK
Son bir haftada Balıkesir ve Soma'da yaşanan otobüs kazalarında çok sayıda vatandaş yaşamını yitirirken, her iki kazanın da şoförlerin uyumasından kaynaklanması seyahat güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi. Otobüs kazalarının özellikle yaz aylarında artmasının sebeplerinin başında sefer sayılarında hızla artan talebe karşılık yeterince kaptan şoför bulunamaması yer alıyor.
TAKOGRAF CİHAZLARINDA OYNAMA
Ayrıca bazı firma ve şoförlerin otobüslerin kara kutusu olarak bilinen ve seyahatlere standart getiren takograf cihazları ile oynadığı da biliniyor.
KAPTAN ŞOFÖR AÇIĞI HAD SAFHADA
Yaz aylarında sefer sayısının artması sebebiyle kaptan şoför bulanamıyor ve şehirlerarası taşımacılık sektöründe şu anda ciddi bir şoför açığı mevcut. Bu durumda mevcut şoförlerde aranan kriterlerin düşürülmesine ve son kazada da görüldüğü üzere 60 ceza puanı olan bir şoförün yola çıkarılmasına izin verilmesine sebep oluyor.
HİLELİ CİHAZLARDA HİÇBİR KRİTER DOĞRU ÖLÇÜLEMİYOR
Ayrıca otobüslerin kara kutusu olarak bilinen takograflarla oynandığına yönelik emniyet birimlerince çok sayıda işlem yapılıyor. Araçların günlük hareket zamanları, kullanım süreleri, kullanan şoförlerin hangisinin hangi zaman aralığında kaç kilometre boyunca araç kullandığını, maksimum hangi hızlara çıktığını, ne kadar dinlendiğini gösteren bu cihazlarla oynanarak mevcut şoförlerin daha fazla mesai yapmasına olanak sağlanıyor.
USTA ÇIRAK İLİŞKİSİ BİTTİ
Artık usta çırak ilişkisi ile yetişen muavin bulmakta da güçlük çekiliyor. Bu da sektörün kalifiye eleman sorunu yaşamasına neden oluyor.
Öte yandan çoğunlukla üniversite hastanelerinden alınan ve otobüs şoförlerinin yeterliliğini ölçen psikoteknik raporlarının alımı da formalitede kalıyor.
Sektör temsilcileri parayı veren herkesin hiçbir denetime girmeden raporu alabildiğini söylüyor.
Ayrıca yaz aylarında özellikle Akdeniz ve Ege'deki tatil bölgelerine sefer sayılarının artması şoförlerin üzerinde de bir baskı yaratıyor.
DİNLENECEK VAKİTLERİ YOK
Şoförler dinlenmek için kendilerine tanınan süreyi eğlence için harcayabiliyor. Burada da "iş ahlakı" sorunu ortaya çıkıyor.
Madde madde şehirlerarası otobüs kazalarında kritik faktörler
*Otobüslerde kaptan şoför açığı yaşanıyor
*Psikoteknik muayene formalitede kalıyor
*Takograflarla oynayan firmalara ve şoförlere sıklıkla rastlanıyor
*Usta-çırak ilişkisi ile yetişen muavin dönemi kapandı
*Yaz sezonunda tatil yörelerine sefer sayının artması "iş ahlakı" prensibini doğuruyor
SABAH