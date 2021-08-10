Son dakika! Bakan Koca duyurdu: İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı

Son dakika haberi... Türkiye'de aşılama çalışmaları hızla devam ederken, dün 1 milyondan fazla koronavirüs aşısı yapıldı. Ülke genelinde 15 il aşılamada yüzde 75 barajını aşarak mavi kategoriye ulaştı.
"HİÇ AŞI OLMAYANLAR HAREKETE GEÇSİN"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 doz aşı yaptıranların sayısına değindi. Koca, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 Milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü 62 Milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız! İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart." dedi.
"İLK DOZ AŞISINI YAPTIRANLARIN SAYISI 42 MİLYONU GEÇTİ"
Bakan Koca yaptığı yeni açıklamada ise "İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 42 milyonu geçti. 18 yaş ve üstü 62 Milyon olarak, üçte ikimiz sağlığımızı koruyacak kararı uygulaya koymuş durumdayız! İkinci dozu yaptırmamışsak zamanında yaptıralım. Hiç aşı olmamışsak harekete geçelim. Sağlık için birlik şart" ifadelerine yer verdi.