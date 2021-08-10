Son dakika! Bakan Koca duyurdu: İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı

"İLK DOZ AŞISINI YAPTIRANLARIN SAYISI 42 MİLYONU GEÇTİ"

Bakan Koca yaptığı yeni açıklamada ise "İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 42 milyonu geçti. 18 yaş ve üstü 62 Milyon olarak, üçte ikimiz sağlığımızı koruyacak kararı uygulaya koymuş durumdayız! İkinci dozu yaptırmamışsak zamanında yaptıralım. Hiç aşı olmamışsak harekete geçelim. Sağlık için birlik şart" ifadelerine yer verdi.