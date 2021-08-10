Son dakika: Eda Nur Kaplan’ın ölümünde flaş gelişme! Şüpheli şahıs yakalandı...

Ankara'nın Çankaya ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde gece 00:40 sıralarında bir sitede yerde hareketsiz yatan 20'li yaşlarda kadın olduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kimliğinin 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan olduğu tespit edilirken, 54 metre yükseklikteki binanın penceresinden düşen genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

TECAVÜZ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Eda Nur Kaplan'ın ablası ve ablasının erkek arkadaşının birlikte yaşadığı eve misafir olarak gittiği, gece ablası ve erkek arkadaşının 23:00 sıralarında uyumalarından kısa bir süre sonra 45 metre yükseklikten atlayarak intihar ettiği belirlendi. Çakmak'ın sevgi evlerinden 18 yaşını doldurması üzerine 2021 Ocak'ta ayrıldığı ve iki kişi tarafından tecavüze uğradığı, konu ile ilgili şikayetçi olduğu, bu durumun psikolojisini bozduğu kaydedildi. Eda Nur Kaplan emniyete verdiği ifadesinde Yusuf G. ve Mehmet A.'nın rızası dışında bir otelde kendisi ile ilişkiye girdiklerini kaydeden Kaplan, olayı ablasına anlatmasının ardından şahıslardan şikâyetçi olduğunu anlattı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Yusuf G.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından şüpheli Yusuf G. Ahlak Büro Amirliğine teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.