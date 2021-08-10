Son dakika! İsviçre’ye PKK tepkisi! Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İsviçre skandal bir kararla Cenevre Kentinde PKK/YPG terör örgütü iltisaklı sözde bir temsilcilik açtı. Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Cenevre kentinde PKK/YPG terör örgütü iltisaklı gayrimeşru 'Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Temsilciliği' adı altında sözde bir temsilciliğin açılışının yapılması üzerine, İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarının Bakanlığa davet edilerek protesto edildiği ve izahat istendiği bilgisini paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Terör örgütlerine kucak açanlara bu illetin bir gün kendilerini de vurabileceğini hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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TERÖR PROPAGANDASINA DERHAL SON VERİLMELİ

Açıklamada, "Bu konuda İsviçre makamları nezdinde evvelce de girişimler yapılmış olduğu hatırlatılarak, bu kanlı terör örgütünün ve iltisaklı gruplarının dernek ya da sivil toplum örgütü gibi isimler altında propaganda ve meşruiyet kazanma girişimlerine hiçbir şekilde izin verilmemesi ve terör propagandasına derhal son verilmesi gerektiği vurgulanmıştır" denildi.