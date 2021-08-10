Son dakika: Köyceğiz’deki yangın büyüyor! Alevler Denizli sınırına dayandı...

MİLAS'TAKİ YANGINDA SON DURUM

Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da çıkan orman yangını, Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahallelerine sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısmi olarak kontrol altına alındı. Ancak rüzgarın yön değiştirmesiyle Mazı Mahallesi, yeniden tehlikeye girdi. Önce Aşağı Mazı, ardından Yukarı Mazı mevkilerindeki evler, alevlere teslim oldu. Her iki bölge de tahliye edildi.

RÜZGAR SÜREKLİ YÖN DEĞİŞTİRİYOR

Sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevler Çökertme Koyu ve Gökbel Mahallesi'nde etkili oldu. Buradaki mahalleler tahliye edilirken, bu kez alevler Türkevleri Mahallesi'ne yöneldi. Dağınık yerleşimin olduğu mahalledeki 3 ev kullanılmaz hale geldi. Havadan müdahalenin başlamasıyla Çökertme'deki yangın, kontrol altına alındı. Ören Mahallesi yönünde ilerleyen alevler, Kemerköy Termik Santrali'ne yöneldi.

Santralin ana binasına dayanan alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ardından Gürceğiz ve Bayırköy mahallelerinde etkili olan yangında onlarca ev küle döndü.