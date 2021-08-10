Son dakika: Köyceğiz’deki yangın büyüyor! Alevler Denizli sınırına dayandı...

Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınları ile karşı karşıya kalan Türkiye, havadan ve karadan kararlı müdahaleler ile 10 günde alevleri büyük ölçüde kontol altına aldı. En büyük yangınların görüldüğü Marmaris ve Manavgat'ta yaraları sarma girişimleri başlarken, Milas ve Köyceğiz'de yangına müdahale sürüyor. Köyceğiz'de makilik alanda çıkan yangın hızla büyüyerek yayılırken, bölgedeki rüzgar işleri zorlaştırıyor.
ŞİDDETLİ RÜZGAR İLE BİRLİKTE BÜYÜDÜ
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, makilik alanda başlayıp, ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla Alibaba Dağı eteklerinde yangın büyüdü. Farklı noktalara sıçrayan yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı.
3 UÇAK 9 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE SÜRÜYOR
Karadan müdahalenin zor olduğu bölgede, 3 uçak ve 9 helikopter ile söndürme çalışmalarına devam ediliyor.
Muğla Köyceğiz'de orman yangını bölgesinden son dakika görüntüleri! Rüzgarla yükselen alevler kamerada...
DENİZLİ SINIRINA DAYANDI
Köyceğiz'deki yangın hızla yayılırken alevlerin Denizli il sınırında bulunan ormanlık alana da sıçramak üzere olduğu belirtiliyor.
MİLAS'TAKİ YANGINDA SON DURUM
Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da çıkan orman yangını, Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahallelerine sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısmi olarak kontrol altına alındı. Ancak rüzgarın yön değiştirmesiyle Mazı Mahallesi, yeniden tehlikeye girdi. Önce Aşağı Mazı, ardından Yukarı Mazı mevkilerindeki evler, alevlere teslim oldu. Her iki bölge de tahliye edildi.
RÜZGAR SÜREKLİ YÖN DEĞİŞTİRİYOR
Sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevler Çökertme Koyu ve Gökbel Mahallesi'nde etkili oldu. Buradaki mahalleler tahliye edilirken, bu kez alevler Türkevleri Mahallesi'ne yöneldi. Dağınık yerleşimin olduğu mahalledeki 3 ev kullanılmaz hale geldi. Havadan müdahalenin başlamasıyla Çökertme'deki yangın, kontrol altına alındı. Ören Mahallesi yönünde ilerleyen alevler, Kemerköy Termik Santrali'ne yöneldi.
Santralin ana binasına dayanan alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ardından Gürceğiz ve Bayırköy mahallelerinde etkili olan yangında onlarca ev küle döndü.
AĞAÇLAR KESİLDİ, HENDEKLER KAZILDI
Bayırköy Mahallesi'ndeki yangında ise alevler Yeniköy Termik Santrali'ne 5 kilometre yaklaşınca santral çevresinde önlemler arttırıldı. Santralin etrafına çekilen 2 kilometrelik hatta su tankerleri, arazöz ve iş makineleriyle yüzlerce personel hazır bekletildi. Santral çevresindeki hattın sağ ve solundaki makilik alan tırpanlandı, hendekler kazıldı, bazı ağaçlar da alevlerin önüne geçebilmek için zorunlu olarak kesildi.
SANTRAL ÇEVRESİNDE TOMA'LI ÖNLEM
Toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da santral çevresinde olası yangın tehlikesine karşı bekletildi. Orman ekipleri yangına set çekerken, alevlerin yüksek kesimlerden aşağılara inmesinin önüne geçilmeye çalışıldı.
2 UÇAK VE 5 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE
Yangında 11'inci güne girilirken, Fesleğen Mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali hattında devam eden alevlere havadan 2 uçak, 5 helikopter, karadan da 55 arazöz, 40 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işçisi ve itfaiye görevlisiyle müdahale sürüyor.
SEYDİKEMER YANGINI 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla- Antalya sınırında yer alan, Seydikemer'e bağlı Karaköy Mahallesi'nde, saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına 3 helikopter ve bir uçakla havadan, 5 arazöz, itfaiye araçları, ekiplerle ve vatandaşlara ait onlarca su tankeri ile karadan müdahale edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle sürekli yön değiştirdi. Özellikle havadan yapılan hızlı müdahale ile yangın 2 saatte kontrol altına alınarak sondürüldü. Yangın alanında soğutma çalışması devam ediyor.
Yangında ilk belirlemelere göre 1 hektarlık alan zarar gördü. Yangına müdahalede, gönüllü vatandaşlar büyük çaba harcadı. Vatandaşlar, su tankerleri ile önünü kestikleri yangının yerleşim bölgelerine sıçramasını önlemeye çalıştı.