Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu! 272 orman yangını kontrol altında

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te açıklamalarda bulundu.
Köyceğiz'deki yangında yerleşim yerlerine önemli bir tehditin bulunmadığını belirten Bakan Pakdemirli, "Havadan ve karadan etkin mücadele ediyoruz. Milas yangını kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız." dedi.
YUNANİSTAN'A UÇAK YARDIMI
Yunanistan'daki uçak yardımına ilişkin konuşan Pakdemirli, "Yunanistan'daki yangın ciddi boyutlara, yerleşim yerlerini tehdit eder hale gelmiş durumda. Yunanistan'a yardım için iki uçağın gönderilmesi planlanmaktadır." dedi.
"MİLLİ PARKLAR ARICILARIN KONAKLAMASI İÇİN AÇILACAK"
Bakan Pakdemirli, iklim değişikliğinin orman yangınlarında önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi, "Yüzde 30'a varan meyveli orman ağacı olacak. Tohum stokumuz var, meyveli orman ağaçları da tercih edilecek." ifadelerini kullandı.
"ÇİFTÇİLERİMİZİN ZARARLARI KARŞILANACAK"
Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Yangın bölgesinde yaraları sarmak için çiftçilerimizin hasar kayıtları tutuluyor. Belli bölgelerde geçici hayvan hastaneleri kuruldu. Kısa zamanda zor günleri hep birlikte beraber aşacağız.
Milli parklar arıcıların konaklaması için açılacak. Arıcılık sektörüne destekler sürecek.
Bugüne kadar uçak kiralama yöntemine gidildi. 2019'dan sonra ise envantere uçak alımı için çalışmaları başlatıldı. Çiftçilerimizin zararları karşılanacak."
272 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Öte yandan Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 275 orman yangınından 272'sinin kontrol altına alındığını ifade etti.
Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "53 ilimizde çıkan 275 orman yangınının 272'sini kontrol altına aldık. Muğla'da devam eden 3 yangını da kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Orman yangıları ile mücadelemiz 14 gündür #OrmanınKahramanları'nın özverili çalışmaları ile devam ediyor.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 10, 2021
53 ilimizde çıkan 275 orman yangınının 272'sini kontrol altına aldık. Muğla'da devam eden 3 yangını da kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. pic.twitter.com/E1bKH4Gjxu