Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu! 272 orman yangını kontrol altında

Milli parklar arıcıların konaklaması için açılacak. Arıcılık sektörüne destekler sürecek.

Bugüne kadar uçak kiralama yöntemine gidildi. 2019'dan sonra ise envantere uçak alımı için çalışmaları başlatıldı. Çiftçilerimizin zararları karşılanacak."

272 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 275 orman yangınından 272'sinin kontrol altına alındığını ifade etti.

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "53 ilimizde çıkan 275 orman yangınının 272'sini kontrol altına aldık. Muğla'da devam eden 3 yangını da kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.