Staj için gitti, küçük işletme kurdu

Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Tuğçe Nihal Akyol (24), geçtiğimiz Mart ayında Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda staja başladı. Akyol, 3.5 ay boyunca atölyelerde eğitimlere katılıp engellilerin rehabilite olması yönünde yapılan çalışmaları öğrendi. Ahşap yakma, bilgisayar, halı dokuma, el becerileri ve resim sınıflarında kursiyerlerle zaman geçiren Akyol, düğüm teknikleri kullanılarak üretilen bir tekstil türü olan makromeyi de öğrendi.





BEN NEDEN YAPAMAYAYIM



Hobi olarak başladığı makrome ipi ile süs eşyaları tasarlamayı zamanla işe dönüştüren Akyol, geçen süreci şöyle anlattı: "Öğrenciler el işi yaparak rehabilite oluyorlardı. Kurs hocalarının anlattıklarını onlarla birlikte dinliyordum. Hem online hem de yüz yüze verilen makrome eğitimleri çok ilgimi çekti. Engelliler yapabiliyor ben neden yapamayayım dedim. Aynadan anahtarlığa çantaya kadar süs ve çeyiz eşyaları tasarlamaya başladım. Bir şeyler ürettikçe mutlu oluyordum. Daha sonra çevremdekilerin isteklerine göre eşyalar ürettim. Çok tutulduğunu görünce küçük bir işletme kurdum ve internette satışa başladım. Şimdi Türkiye'nin en büyük alışveriş sitelerinde ürünlerim yer alıyor. Sosyoloji öğrencisi olarak geldiğim Engeliler Sarayı'ndan küçük bir işletme kurarak çıktım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.





Öğretmen olma hayali olan Tuğçe, mesleğinin yanında makrome yapmaya devam edeceğini söyledi.