Trafik kazalarının artması trafik denetimlerini arttırdı

Şehirlerarası ve şehiriçi trafik kazalarının artması ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri, 15 Temmuz Demokrası Otogarı'nda emniyet kemeri ve takograf denetimlerini sıklaştırdı. Şehrin bir çok bölgesinde trafik denetimleri gerçekleştirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri şehiriçindeki taksicilere yönelik yaptıkları denetimde bir taksici müşteri olarak aracına binen polisi turist zannederek Taksim'den Şişliye 500 TL isteyince yakayı ele verdi.



SİVİL TRAFİK EKİPLERİ TURİSTLERİ KANDIRAN TAKSİCİLER ÜZERİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ



İstanbul'daki öğlen saatlerinde Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle turistlerin çok olduğu noktalarda taksi denetimi yaptı. Sivil Trafik Ekipleri'ne bağlı 2 personel taksilerin yanına giderek Arap turist gibi davrandı. Taksiciler, turist zannettikleri sivil ekiplerle ücret pazarlığının ardından polisleri araca aldı. Emniyet kemeri takmamak, araç içinde tütün mamulleri, taksimetre açmamak gibi kural ihlallerini tespit eden, sivil ekipler kimliklerini göstererek taksicileri denetim noktalarında durdurdu. Yapılan ihlallere göre cezai işlem uygulandı. Eminönü'ndeki denetimde bir taksicinin ehliyetine art arda kural ihlali yaptığı için el konuldu. Aracı trafikten men edildi.



Ayrıca Eminönü'nden Taksim'e 90 lira istediği için de taksiciye cezai işlem uygulandı. Beyoğlu'ndaki denetimdeyse bir taksici Taksim'den Nişantaşı'na 50 Euro istedi, bir diğer taksiciyse Taksim'den Şişli'ye 500 TL istedi. Usulsüz fiyat pazarlığı yapan, yolcu seçen, taksimetre açmayan, emniyet kemeri takmayan taksi sürücülerine değişen miktarlarda para cezası kesildi. Beyoğlu'nda 2 taksi çekici yardımıyla otoparka götürüldü.



"ARAPÇA BİLMEDİĞİM İÇİN 50 LİRA DEDİM"



Taksimetre açmamak, araç içinde tütün mamulü kullanmaktan kendisine cezai işlem uygulanan "Abiler geldi, Arapça konuştular ben de anlamadığım için Taksim'e 50 lira dedim, taksimetre açmadım. Başkaları 50 Euro,100 Euro istiyorlar" dedi.



ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERDE DE DENETİM UYGULANDI



Şehirler arası otobüs yolculuklarında son günlerde artan kazalar nedeniyle otogardaki denetimler devam etti. Trafik ekipleri tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki trafik denetim noktasında, seyahate çıkan otobüsler tek tek durduruldu. Otobüslerdeki takograf ve yolculuk için gerekli belgeler kontrol edildikten sonra, otobüslerdeki yolcular emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirilerek uyarıldı. Ekipler, yolcuların emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol ettikten sonra belgelerinde eksik bulunmayan otobüslerin çıkışlarına izin verdi. Eksik belgesi olan otobüslere ise cezai işlem uygulandı.