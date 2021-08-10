Türkiye orman yangınlarına karşı tek yürek oldu!

TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım kuruluşları ve vatandaşlar da ormanlık alana giden yollarda çadır kurarak ekiplere soğuk su ve gıda yardımında bulundu. Vatandaşlardan gelen yardımlar kamyonlarla kente taşındı. Gelen kolilerden küçük Ceren'in "Sakın üzülmeyin birlik olur yeniden yeşeririz biz." notu gibi hem duygulandıran hem de umutlandıran yüzlerce mektup çıktı.